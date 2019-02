Τουρκία: Εντάλματα σύλληψης για 295 στρατιωτικούς

A special Police officer stands guard outside of Turkish President Tayyip Erdogan's residence in Istanbul, Turkey June 24, 2018. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Τη σύλληψη 295 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, διέταξε την Πέμπτη ο εισαγγελέας της χώρας, με την συνήθη κατηγορία για σχέσεις με το δίκτυο του αυτοεξόριστου στις ΗΠΑ ισλαμιστή ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί πως ήταν ο εγκέφαλος της απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης προς 16η Ιουλίου του 2016. Ανάμεσα στα στελέχη αυτά συγκαταλέγονται τουλάχιστον 21 ανώτεροι αξιωματικοί. Περίπου τα μισά υπηρετούν στις τάξεις του στρατού ξηράς και τα υπόλοιπα στο ναυτικό και στην αεροπορία, κατά την ανακοίνωση της εισαγγελίας. Όπως υποστήριξε το γραφείο του εισαγγελέα η αστυνομία άρχισε την επιχείρηση για τη σύλληψη των στρατιωτικών περί τη 01:00, στο πλαίσιο μιας έρευνας που διενεργείται για τις κλήσεις από δημόσια τηλέφωνα μεταξύ φερόμενων ως ανθρώπων του Γκιουλέν. Δεν αποσαφηνίστηκε πόσοι από τους στρατιωτικούς έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. Περίπου 250 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του αποτυχημένου πραξικοπήματος. Ο Γκιουλέν, άλλοτε στενός σύμμαχος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που ζει αυτοεξόριστος στην Πενσιλβάνια από το 1999, αρνείται πως είχε οποιαδήποτε ανάμιξη στο πραξικόπημα και το έχει καταδικάσει δημόσια. Πάνω από 77.000 άνθρωποι έχουν προφυλακιστεί ενόψει της προσαγωγής τους σε δίκες και οι μαζικές συλλήψεις συνεχίζουν ως ακόμη και σήμερα να είναι συχνές. Οι αρχές έχουν θέσει σε διαθεσιμότητα, αποπέμψει ή καθαιρέσει 150.000 στελέχη της δημόσιας διοίκησης και στρατιωτικούς. Κυβερνήσεις συμμάχων της Τουρκίας στη Δύση έχουν επικρίνει τα αλλεπάλληλα κύματα συλλήψεων και εκκαθαρίσεων. Οι επικριτές του Ερντογάν τον κατηγορούν πως αξιοποίησε το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα ως πρόσχημα για να συνθλίψει κάθε διαφωνία. Οι τουρκικές αρχές αντιτείνουν πως τα μέτρα που λαμβάνουν είναι απαραίτητα για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.