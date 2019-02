Βρετανία: Βεβήλωσαν ξανά τον τάφο του Καρλ Μαρξ

Δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων βεβηλώθηκε ο τάφος του γερμανού φιλοσόφου Καρλ Μαρξ (1818-1883), που βρίσκεται σε ένα κοιμητήριο στο Λονδίνο. Αυτήν τη φορά πασαλείφτηκε με μπογιά και συνθήματα, ανέφεραν το Σάββατο τα στελέχη της οργάνωσης που ασχολείται με τη συντήρηση του κοιμητηρίου.

Το πιο παλαιό και το πιο εύθραυστο τμήμα του μνημείου, μια μαρμάρινη πλάκα όπου αναγράφονται τα ονόματα των ανθρώπων που έχουν ταφεί εκεί, είχε δεχτεί στις αρχές Φεβρουαρίου πολλαπλά χτυπήματα από μεταλλικό όργανο.

Οι δράστες της χθεσινής επίθεσης έγραψαν με κόκκινη μπογιά πάνω στην επιτύμβια στήλη πολιτικά συνθήματα: «Μνημείο του μπολσεβίκικου ολοκαυτώματος» με «66.000.000 νεκρούς από το 1917 έως το 1953» ανέφερε το ένα σύνθημα, καθώς και «Αρχιτέκτονας γενοκτονίας, τρομοκρατίας, καταπίεσης και μαζικών δολοφονιών».

Η ημερομηνία 1917 αναφέρεται στη ρωσική επανάσταση, ενώ εκείνη του 1953 στο θάνατο του Στάλιν.

«Οι βάνδαλοι επέστρεψαν στο μνημείο του Μαρξ, στο κοιμητήριο Χάιγκεϊτ» ανέφερε η διοίκηση του κοιμητηρίου. «Παράλογοι, ηλίθιοι και αδαείς» τόνισε η διοίκηση του κοιμητηρίου. «Ό,τι και αν πιστεύει κανείς για την κληρονομιά του Καρλ Μαρξ, αυτός δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να το δείξεις».

Το περιστατικό αυτό ήταν το τελευταίο παρόμοιων επιθέσεων σε μνημεία ιστορικού ενδιαφέροντος στο Λονδίνο. Άγνωστοι πέταξαν μπογιά σε ένα άγαλμα του Ουίνστον Τσώρτσιλ τον περασμένο μήνα και σε ένα γλυπτό προς τιμήν της Διοίκησης Βομβαρδιστικών της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Γκριν Παρκ του Λονδίνου.

Ο συγγραφέας του «Κεφαλαίου» είναι ένας από τους πιο διάσημους «κατοίκους» του κοιμητηρίου Χάιγκεϊτ, στο βόρειο Λονδίνο. Ειρωνεία της ιστορίας: αν θέλει κάποιος να επισκεφθεί τον τάφο του συγγραφέα του «Κομμουνιστικού Μανιφέστου» και σφοδρού αντιπάλου του καπιταλισμού, πρέπει να βγάλει εισιτήριο εισόδου στο κοιμητήριο αυτό, όπου βρίσκεται θαμμένη επίσης η αγγλίδα μυθιστοριογράφος Τζορτζ Έλιοτ.

Ο Καρλ Μαρξ μετακόμισε στο Λονδίνο το 1849 και έζησε στη βρετανική πρωτεύουσα μέχρι το θάνατό του, το 1883.

Ο γερμανός θεωρητικός και φιλόσοφος ενταφιάστηκε αρχικά στον τάφο της συζύγου του, σε μια μικρή αλέα, αλλά το 1956 ένα νέο μνημείο, που περιλαμβάνει μια μεγάλη προτομή, η οποία κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση ενός ταμείου και τοποθετήθηκε από το Βρετανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ανεγέρθηκε σε ένα σημείο που είναι πιο ορατό, αναφέρεται στην ιστοσελίδα του κοιμητηρίου.

«Εργάτες όλου του κόσμου, ενωθείτε!» αναγράφεται στο μνημείο.

Το μνημείο είχε αποτελέσει ήδη στόχο επίθεσης. Η προτομή αποσπάστηκε, δέχτηκε επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό τη δεκαετία του 1970 και πασαλείφτηκε με μπογιά και συνθήματα.

