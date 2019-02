«Τρομοκρατική» επίθεση τζιχαντιστών με 22 νεκρούς στο Βόρειο Σινά

Nigerian military secure the area where a man was killed by suspected militants during an attack around Polo area of Maiduguri, Nigeria February 16, 2019. REUTERS/Afolabi Sotunde

Επτά τζιχαντιστές σκοτώθηκαν και 15 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν σε «τρομοκρατική» επίθεση εναντίον φυλακίου ελέγχου στο αιγυπτιακό Βόρειο Σινά, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός, ο οποίος διεξάγει επίθεση στην περιοχή αυτή εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Τζιχαντιστές επιτέθηκαν σε φυλάκιο ελέγχου σ’ αυτή την χερσόνησο της ανατολικής Αιγύπτου και οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν, με αποτέλεσμα να σημειωθεί «ανταλλαγή πυρών», διευκρίνισε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Τάμερ ελ-Ρεφάι σε ανακοίνωση που εξέδωσε, χωρίς να διευκρίνίσει τον ακριβή αριθμό των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν. «Στην περιοχή του επεισοδίου διεξάγονται επιχειρήσεις καταδίωξης και εξόντωσης των τρομοκρατικών στοιχείων», προστίθεται στην ανακοίνωση του στρατιωτικού εκπροσώπου.