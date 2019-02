Νεϊμάρ: «Είμαι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσω τον τραυματισμό μου

Ο Νεϊμάρ ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό στο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού και ήδη έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του με σκοπό να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην αγωνιστική δράση.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα διάστημα περίπου δέκα εβδομάδων. Πράγμα που σημαίνει πως ο 27χρονος επιθετικός θα χρειαστεί να κάνει λίγη υπομονή. Ο Νεϊμάρ, όπως τόνισε, γνωρίζει πως να το αντιμετωπίσει, καθώς πριν από περίπου έναν χρόνο είχε υποστεί και πάλι τον ίδιο τραυματισμό.

«Η θεραπεία μόλις έχει αρχίσει. Θα είναι ένα μακρύ ταξίδι και θα έχω μικρές νίκες κάθε ημέρα. Χάρη στον Θεό, έχω σπουδαίους επαγγελματίες στο πλευρό μου, καθώς και την υποστήριξη της Παρί Σεν Ζερμέν. Και φυσικά, φιλάθλων απ΄ όλον τον κόσμο», δήλωσε αρχικά, για να συνεχίσει:

«Παίζω ποδόσφαιρο από τότε που ήμουν πολύ μικρός. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι μακριά από το ποδόσφαιρο, την ρουτίνα του συλλόγου και την ζεστασιά των φιλάθλων. Το 2018, αντιμετώπισα κάτι παρόμοιο και γνωρίζω πόσο σοβαρό είναι, αλλά αυτή η εμπειρία με έκανε πιο ισχυρό και είμαι καλύτερα προετοιμασμένος να αντιμετωπίσω αυτό που συμβαίνει τώρα».

.@neymarjr gives OTRO an exclusive look as he begins his road to recovery. We can’t wait to see you back on the pitch. #OurOtherClub pic.twitter.com/xYMzeZ9mSb

— OTRO (@OTRO) February 2, 2019