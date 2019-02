Με τα ερυθρόλευκα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντιναμό (Εικόνα)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:55) την Ντιναμό Κιέβου στο Καραϊσκάκη στη πρώτη μεγάλη αναμέτρηση για τους «32» του Europa League. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης από τους Ουκρανούς ενόψει της ρεβάνς σε μία βδομάδα στο Κίεβο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με φωτογραφία που ανέβασε στα social media έκανε γνωστή την εμφάνιση που θα αγωνιστούν οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς, η οποία θα είναι η κλασική ερυθρόλευκη.

«Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ!», έγραψαν οι Πειραιώτες στη λεζάντα.

Δείτε την εμφάνιση που θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός:

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! 👊🏻⚽️⚪️🔴 / Our team #colours for tonight! Let’s do this LEGEND! 👊🏻⚽️⚪️🔴 #olympiacos #OLYFCDK #UEL #matchday #legend @EuropaLeague @DynamoKyiv pic.twitter.com/HdU81l5t1h

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) February 14, 2019