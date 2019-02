Πλήγμα για τους Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι θα χρειαστεί να πορευτούν χωρίς τον Φρεντ ΦανΦλίτ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες τουλάχιστον.

Ο 24χρονος πόιντ γκαρντ τραυματίστηκε στον αριστερό αντίχειρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Νιου Γιορκ Νικς το Σάββατο και αναμένεται να επανέλθει στην αγωνιστική δράση το Μάρτιο.

Raptors guard Fred VanVleet will miss at least three weeks with left thumb injury, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 11, 2019