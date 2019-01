Περού: Τουλάχιστον 15 νεκροί

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας χείμαρρος από λάσπη και πέτρες κατέκλυσε ένα ξενοδοχείο, όπου ήταν σε εξέλιξη μια γαμήλια δεξίωση, το βράδυ του Σαββάτου στο νοτιοανατολικό Περού.

Το ποτάμι της λάσπης «μπήκε με ορμή στο ξενοδοχείο Αλάμπρα, αφού γκρέμισε τους τοίχους» είπε ο δήμαρχος της πόλης Αμπανκάι, Εβαρίστο Ράμος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον Ράμος, περισσότεροι από 100 άνθρωποι συμμετείχαν στη γιορτή.

A wall and roof collapsed on dozens of people at a wedding celebration in Peru’s #Abancay killing at least 16, injuring 30. pic.twitter.com/5Qby19r7Ge

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) January 27, 2019