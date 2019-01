Την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών χαιρέτησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Την απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου να επικυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών χαιρετίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο κάνει λόγο για ιστορική ευκαιρία για την προώθηση σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας σε ολόκληρη την περιοχή.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, «οι ηγέτες της Ελλάδας επέδειξαν όραμα, θάρρος και επιμονή στην προσπάθειά τους να βρουν λύση στη διαμάχη για το όνομα, γεγονός που θα επιτρέψει στη μελλοντική Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας να πάρει τη σωστή θέση της στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικροτούν αυτή την ιστορική ευκαιρία για την προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας σε ολόκληρη την περιοχή» καταλήγει.

Νωρίτερα, συγχαρητήριο μήνυμα για την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών έστειλε και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Μπόλτον, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

«Συγχαρητήρια στους ηγέτες της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα και της ‘Μακεδονίας’, Ζόραν Ζάεφ, για την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα που θα προάγει τη σταθερότητα και την ευημερία στα Βαλκάνια» έγραψε χαρακτηριστικά.

Congratulations to the leaders of Greece @Tsipras_EU and Macedonia @Zoran_Zaev on ratification of the Prespa Agreement. The United States supports this remarkable achievement that will promote stability and prosperity in the Balkans.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 25, 2019