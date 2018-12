Προχωρά την υποψηφιότητά της για πρόεδρος των ΗΠΑ η Ελίζαμπεθ Ουόρεν

Η αμερικανίδα γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Ουόρεν, η οποία ανήκει στην προοδευτική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος και έχει επικρίνει έντονα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα πως σχημάτισε διερευνητική επιτροπή για να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία στις εκλογές του 2020.

Η Ουόρεν, γερουσιαστής της Μασαχουσέτης, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εκθέτει το όραμά της να υπάρξουν ευκαιρίες για όλους τους Αμερικανούς, όχι μόνο για τους πλούσιους.

«Αυτή είναι η Αμερική για την οποία παλεύω. Και γι’ αυτό σήμερα σχηματίζω μια διερευνητική επιτροπή για προεδρική υποψηφιότητα» δήλωσε.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY

— Elizabeth Warren (@ewarren) December 31, 2018