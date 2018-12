Έτοιμη για την αλλαγή του χρόνου η Νέα Υόρκη

Η κρυστάλλινη σφαίρα που κάθε χρόνο εδώ και πάνω από έναν αιώνα σηματοδοτεί την άφιξη του νέους έτους αναμένεται να πέσει στην Times Square, με χιλιάδες κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για να απολαύσει το υπερθέαμα.

Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην Ελευθερία του Τύπου και η μη κερδοσκοπική Times Square Alliance θα τιμήσει την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων, ενώ το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε με αφορμή τις επικρίσεις και τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί τα μέσα ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο.

Live from Times Square it’s Medidata here to let the world know we are conquering diseases every day. On NYE, everyone around the world watching the ball drop will be asking who is Medidata?⚡️ #SmarterTreatmentsHealthierPeople #Medidatians #ProudToBeAMedidatian 🧬🌃💊🎇🔬🎊 pic.twitter.com/fgFX0uzy74

Ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ Ντε Μπλάζιο θα πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, 60 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα.

Η Κριστίνα Αγκιλέρα, ο Στινγκ και το συγκρότημα New Kids on the Block θα λάβουν τη σκυτάλη αμέσως μετά την έλευση του 2019 προκειμένου να ψυχαγωγήσουν τους παρευρισκόμενους απ’ όλο τον κόσμο που θα έχουν συγκεντρωθεί για να απολαύσουν το φαντασμαγορικό θέαμα αντίστροφη μέτρηση, 60 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα.

Η αστυνομία έχει συστήσει στον κόσμο να βρεθεί εγκαίρως στην διάσημη πλατεία προκειμένου να διασφαλίσει θέση, που σημαίνει ότι όσοι θέλουν να αλλάξουν χρόνο στην Times Square θα περιμένουν για πολλές ώρες όρθιοι με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 7 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία.

Η παράδοση με την πτώση της κρυστάλλινης σφαίρας στη διασταύρωση της Μπρόντγουεϊ με την 7η Λεωφόρο και την 42η Οδό του Μανχάταν ξεκίνησε το 1907.

Officials did a test run of the New Year’s Eve ball drop today, one day before the big celebration in Times Square.

Tonight on @NBCNightlyNews, @MattMcBradley will have the details on new security measures put in place for the event. pic.twitter.com/56774NzJf0

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) December 30, 2018