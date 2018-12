Νέες NAVTEX από την Τουρκία για ασκήσεις σε Κύπρο και Αιγαίο

Δύο νέες NAVTEX για ασκήσεις με «συμμαχικά πλοία» εξέδωσε η Τουρκία, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις χώρες που θα λάβουν μέρος στην άσκηση.

Ειδικότερα, η Τουρκία δεσμεύει μια περιοχή στα δυτικά της Κύπρου, εκεί όπου ενώνονται η κυπριακή και η αιγυπτιακή ΑΟΖ με το όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η δεύτερη NAVTEX αφορά σε περιοχή δυτικά της Λέσβου, στην «καρδιά του Αιγαίου», όπου οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν ασκήσεις με πυρά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι τουρκικές ασκήσεις θα λάβουν χώρα από τις 3 Ιανουαρίου έως τις 19 του μήνα.

Τα αναλυτικά στοιχεία των NAVTEX:

ΝΑVTEX 1427/18

TURNHOS N/W : 1427/18

MEDITERRANEAN SEA

BILATERAL NAVAL EXERCISE WILL BE CONDUCTED BY TURKISH AND ALLIED NAVAL UNITS ON 03 JAN 19 FROM 0300Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

35 53.22 N – 028 28.55 E

35 53.22 N – 030 27.14 E

34 40.00 N – 030 27.14 E

34 40.00 N – 028 28.55 E

CAUTION ADVISED.

ΝΑVTEX 1428/18

TURNHOS N/W : 1428/18

AEGEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 03 JAN 19 FROM 0500Z TO 0600Z IN AREA BOUNDED BY;

39 15.00 N – 025 38.00 E

39 23.00 N – 025 15.00 E

39 09.00 N – 025 08.00 E

CAUTION ADVISED. WIDE BERTH REQUESTED.