Βορίδη – Σαλμά «δείχνει» το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τις αρθροσκοπήσεις

Parliamentary investigation into prominent scandals in the health sector in the period 1997-2014, in Athens, on June 8, 2017 / Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας κατά τα έτη 1997-2014, στην Αθήνα, στις 8 Ιουνίου, 2017

Τον πρώην υπουργό Υγείας Μ. Βορίδη και τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μ. Σαλμά «δείχνει» το πόρισμα της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση των διαγνωστικών αρθροσκοπήσεων το οποίο εντοπίζει «υπόνοιες μεθόδευσης και συμπαιγνίας». Συγκεκριμένα διαπιστώνει πολλά σημεία έκδηλων παρατυπιών και παραβάσεων «και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρήζει περαιτέρω έρευνας ο τρόπος κοστολόγησης της διαγνωστικής αρθροπάθειας». Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, «ιδίως χρειάζεται να εξειδικευθούν οι ευθύνες των επικεφαλής των εισηγητικών οργάνων, του εκδώσαντος την υπουργική απόφαση τότε υπουργού Υγείας κ. Μάκη Βορίδη για την εισαγωγή της κατάφωρα εσφαλμένης ρύθμισης παρά την αντίθεση δυο διευθύνσεων του Υπουργείου σχετικά με το αποζημιούμενο ποσόν, του κ. Μάριου Σαλμά για τις ενέργειες επιχειρηματικής εκμετάλλευσης μιας καταφανώς λαθεμένης και επιζήμιας για το δημόσιο συμφέρον κοστολόγησης, καθώς και κάθε τρίτου αναγκαίως συμπράξαντος». Διαβάστε όλο το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής εδώ Όσον αφορά τον κ. Βορίδη, «ελέγχεται πρωτίστως για τον πλημμελή έως ανύπαρκτο έλεγχο της απόφασης του ΚΕΣΥ, την παράκαμψη και αγνόηση των αντιρρήσεων που του εξέφρασαν οι Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας, την εν γένει έλλειψη διάθεσης περαιτέρω διερεύνησης του θέματος ώστε να προστατευθούν το δημόσιο σύστημα υγείας και τα δημόσια οικονομικά, καθώς και η άγνοια ή υποβάθμιση κρίσιμων θεμάτων, όπως της διαφοράς των ιατρικών πράξεων από τα ΚΕΝ». Όσον αφορά τον κ. Σαλμά, «αν και δεν ασκούσε δημόσια εξουσία κατά την επίμαχη περίοδο, ελέγχεται για μια προφανώς αντιδεοντολογική συμπεριφορά με σκοπό την προώθηση της μεθόδου της διαγνωστικής αρθροσκόπησης, ενώ η εν γένει δράση του φανερώνει όχι μόνο αδιαφορία για το γεγονός ότι εκμεταλλεύθηκε με σκοπό το οικονομικό όφελος μια καταφανώς υπερκοστολογημένη ιατρική πράξη, κάνοντας μάλιστα κατάχρηση της εφαρμογής της, αλλά γεννά και βάσιμες υποψίες ενεργού εμπλοκής του στην όλη διαδικασία κοστολόγησης της διαγνωστικής αρθροσκόπησης, εκμεταλλευόμενος κυρίως την κοινή κομματική ιδιότητα με τους επικεφαλής των γνωμοδοτικών φορέων (ΚΕΣΥ, ΙΣΑ κλπ.), τη πολύχρονη βουλευτική του ιδιότητα, αλλά και την προγενέστερη παρουσία του ως αναπληρωτή υπουργού στο Υπουργείο Υγείας».