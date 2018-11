Βαρκελώνη: Κλειστές δύο σιδηροδρομικές γραμμές λόγω πιθανού εκρηκτικού μηχανισμού σε βαλίτσα

epa06148727 epa06148715 Heavily armed police officers arrive for a manhunt near the site where a van crashes into pedestrians in Las Ramblas, downtown Barcelona, Spain, 17 August 2017. According to initial reports a van crashed into a crowd in Barcelona's famous Placa Catalunya square at La Rambla area injuring several. Local media report the van driver ran away, metro and train stations were closed. Several people were killed and numerous injured, the reasons behind the incident are yet to be investigated. EPA/Andreu Dalmau FACES PIXELATED BY SOURCE DUE TO SPANISH LAW EPA/Andreu Dalmau FACES PIXELATED BY SOURCE DUE TO SPANISH LAW

Η αστυνομία της Καταλονίας ανακοίνωσε σήμερα μέσω Twitter ότι έκλεισε δύο σιδηροδρομικές γραμμές στον σταθμό Σαντς ντε Μπαρτσελόνα, τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό της Βαρκελώνης μετά την κινητοποίηση ομάδας πυροτεχνουργών. «Διενεργούμε ελέγχους στις γραμμές τραίνων υψηλής ταχύτητας στον σταθμό, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας. Δύο αμαξοστοιχίες στις τροχιές 3 και 4 έχουν εκκενωθεί. Η ομάδα TEDAX έχει κινητοποιηθεί», ανακοίνωσε η αστυνομία. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι η υπηρεσία ασφαλείας του σιδηροδρομικού σταθμού εντόπισε με σκάνερ πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε βαλίτσα.