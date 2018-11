Κορυφαίοι της εβδομάδας Ολαντίπο και Γουέστμπρουκ

Ο Βίκτορ Ολαντίπο φαίνεται να συνεχίζει από τους τρελούς ρυθμούς που σταμάτησε την περασμένη σεζόν, έχοντας μια πολύ καλή εβδομάδα στα ματς που συμμετείχε για τους Ιντιάνα Πέισερς. Η ομάδα του έχει καλό ρεκόρ στην Ανατολική Περιφέρεια και Ολαντίπο έχει συνεισφέρει σε αυτό έχοντας κατά μέσο όρο 22.5 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ.

Από την άλλη, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε δείχνει να επιστρέφει δυναμικά πλησιάζοντας στους μ.ο. triple double που μας έχει συνηθίσει. Η Οκλαχόμα έχει μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν με ρεκόρ 4-4 στην πάντα δύσκολη Δύση, αλλά ο Γουέστμπρουκ αρχίζει να θυμίζει τον… πυρηνοκίνητο εαυτό του έχοντας 25.3 πόντους, 8.5 ριμπάουντ και 8.8 ασίστ την Τρίτη εβδομάδα που «τρέχει» το ΝΒΑ.

