Μαρτίνς: «Μαζί, συνεχίζουμε να προοδεύουμε» (pic)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια μεγάλης σημασίας νίκη επί του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης με 1-0 και πλησίασε στο -4 από την κορυφή. Όμως το πιο σημαντικό που κρατάνε οι ερυθρόλευκοι από το παιχνίδι είναι η βελτίωση που έδειξαν σε σχέση με τα προηγούμενα ματς.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ήταν ευχαριστημένος τόσο με τη νίκη αλλά και με την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του και έστειλε το δικό του μήνυμα στο Twitter ενόψει της δύσκολης συνέχειας του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τη συνεχή στήριξη.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μαρτίνς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Μαζί, συνεχίζουμε να προοδεύουμε! Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή σας υποστήριξη!»

Together, we continue to make progress. Thank you for your constant support! pic.twitter.com/XuxDIDXaAw

— Pedro Martins (@CoachPMartins) November 5, 2018