Αποσύρθηκε ο Φαν ντερ Φάαρτ

Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα έβαλε ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός, Ράφαελ Φαν ντερ Φάαρτ.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής ταλαιπωρήθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια από συνεχείς τραυματισμούς και αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση φορώντας τα χρώματα της δανέζικης Έσμπιεργκ.

«Ήταν δύσκολη απόφαση αλλά είναι καλύτερα έτσι… Πρέπει να σταματήσω τώρα και να κοιτάξω να κάνω σωστή αποθεραπεία. Ήρθα στην Έσμπιεργκ για να παίξω ποδόσφαιρο, όχι για να κάνω συνεχώς θεραπείες, δεν έχει πλάκα έτσι…» είπε χαρακτηριστικά ο πρώην άσος των Ρεάλ Μαδρίτης και Τότεναμ.

Van der Vaart was a truly special talent. Sweet left foot, brilliant first touch, amazing vision and positional awareness, eye for goal. Just lacked the physical attributes to become one of best in the world in modern game. More of a 1970s player perhaps. pic.twitter.com/ZfY1DYQ1Is

— Stefan Coerts (@StefanCoerts) November 4, 2018