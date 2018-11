Μόνη στην κορυφή με εξάρα η Μάντσεστερ Σίτι

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Southampton - Etihad Stadium, Manchester, Britain - November 4, 2018 Manchester City's Leroy Sane celebrates scoring their sixth goal with Raheem Sterling and Phil Foden REUTERS/Andrew Yates EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Μόνο… στην ελπίδα είχε εναποθέσει τις προσδοκίες για ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα στο Μάντσεστερ, κόντρα στην πρωτοπόρο Σίτι, η Σαουθάμπτον, αλλά η πραγματικότητα αποδείχτηκε ιδιαίτερα σκληρή. Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα δεν έδειξαν… έλεος, είχαν τον απόλυτο έλεγχο, με τη διαφορά δυναμικότητας να «βγάζει μάτια», στην αποτυχημένη προσπάθεια της Σαουθάμπτον να αμυνθεί στο «Etihad Stadium» και έτσι φτάσαμε στο επιβλητικό 6-1. Κι όλα αυτά με τον Γκουαρντιόλα να έχει αλλαγές 9 παικτών συγκριτικά με το ματς κόντρα στη Φούλαμ! Πάντως, οι «Πολίτες» δεν κατάφεραν να πετύχουν ένα ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, να φτάσουν δηλαδή για πρώτη φορά τα 7 σερί ματς στη Premier League δίχως να δεχτoύν γκολ! Τα σχέδια τους χάλασε στο 30ο λεπτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντάνι Ινγκς. Μετά το αυτογκόλ του Ολλανδού αμυντικού της Σαουθάμπτον, Ουέσλι Χουντ, στο 6ο λεπτό, οι δύο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, Αγουέρο (12΄) και Σίλβα (18΄) διαμόρφωσαν το 3-0, πριν μειώσει σε 3-1 από το σημείο του πέναλτι ο μέσος των φιλοξενούμενων Ντάνι Ινγκς, στο 30ο λεπτό. Τα επόμενα δύο γκολ της Σίτι πέτυχε ο Ραχίμ Στέρλινγκ (45+2′ & 67΄), ενώ στο 90΄ ο Γερμανός εξτρέμ Λιρόι Ζανέ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα. Η Μάντσεστερ Σίτι, με 29 βαθμούς βρίσκεται πλέον μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από 11 αγωνιστικές, σε απόσταση 2 βαθμών από τη δεύτερη Λίβερπουλ (1-1 στο Emirates κόντρα στην Άρσεναλ) Στη δεύτερη θέση μαζί με τη Λίβερπουλ είναι η Τσέλσι η οποία με δύο γκολ του Μοράτα και ένα του Πέδρο νίκησε στο Στάμφορντ Μπριτζ την Κρίσταλ Πάλας με 3-1.