Ματέους: «Σε κακή φόρμα ο Νόιερ, αξίζει την ευκαιρία του ο Τερ Στέγκεν»

MUNICH, GERMANY - MARCH 29: Marc Andre ter-Stegen of Germany reacts during the International Friendly match between Germany and Italy at Allianz Arena on March 29, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

Την άποψη πως ο Μάρκ Άντρε Τερ Στέγκεν πρέπει να αντικαταστήσει τον Μάνουελ Νόιερ στην εθνική Γερμανίας εξέφρασε ο θρύλος της Μπάγερν Μονάχου, Λοτάρ Ματέους. Μιλώντας στη γερμανική έκδοση του «Sky Sports» ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δήλωσε πως ο σοβαρός τραυματισμός του Νόιερ έχει επηρεάσει την απόδοση του, ενώ Τερ Στέγκεν μετά από χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο περιμένει την ευκαιρία του σε εθνικό επίπεδο. Αναλυτικά: «Ο Μάνουελ Νόιερ δεν είναι σε αρκετά καλή φόρμα και δεν βγάζει τη σιγουριά που έβγαζε πριν τον σοβαρό του τραυματισμό. Δεν είναι ακόμη στη φόρμα, που τον έκανε τέσσερις φορές κορυφαίο τερματοφύλακα στον κόσμο. Ο Τερ Στέγκεν είναι εδώ και χρόνια τερματοφύλακας παγκόσμιας κλάσης στην Μπαρτσελόνα. Πιστεύω ότι πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να παίξει ένα σημαντικό παιχνίδι από την αρχή με την Εθνική, ακόμη και αν ο Νόιερ είναι διαθέσιμος».