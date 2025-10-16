Με ταχείς ρυθμούς προχωρεί και εφέτος η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες παράλληλα με τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και τις συνταξιοδοτήσεις, συνεχίζουν τις προσλήψεις νέων εργαζομένων. Στόχο της στρατηγικής τους αποτελεί η αξιοποίηση των πόρων που εξοικονομούνται από τη μείωση του μισθολογικού κόστους για τη στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό των κρίσιμων για την εφαρμογή του επιχειρησιακού τους σχεδίου μονάδων.

Πρόκειται για μία δύσκολη άσκηση, δεδομένων των συνθηκών σήμερα στην αγορά εργασίας. Οπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, για να προσελκύσουν ενδιαφερόμενους οι γενικές διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού έχουν βελτιώσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια τα πακέτα που προσφέρουν, με στόχο να καταστούν τα πιστωτικά ιδρύματα ξανά ελκυστικά ως εργοδότες.

Ειδικότερα, οι μισθοί έχουν αυξηθεί, πέραν των ορίων που ισχύουν βάσει των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, προβλέπονται μπόνους/μεταβλητές αποδοχές, παρέχονται επιδόματα και ασφαλιστικές καλύψεις, που συνδέονται και με τη δημιουργία οικογένειας, ενώ δίδονται ευκαιρίες κατάρτισης.

Κατάρτιση

Σε αρκετές περιπτώσεις οι τράπεζες αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν κατάλληλα τους νεοπροσληφθέντες, οι σπουδές των οποίων μπορεί να είναι ακόμη και άσχετες με τη θέση για την οποία προορίζονται. Είναι δηλαδή διατεθειμένες να επενδύσουν χρόνο και χρήμα στην εκπαίδευση των εργαζομένων, μισθοδοτώντας τους και στη φάση της προετοιμασίας, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ολα τα παραπάνω θεωρούνται πλέον απαραίτητα όχι μόνο για να εντοπίσουν, αλλά και να διατηρήσουν ικανά στελέχη στο δυναμικό τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται αυτή τη στιγμή σε θέσεις σχετικές με τον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής, καθώς οι τράπεζες καλούνται ως εργοδότες να ανταγωνιστούν τις εταιρείες του κλάδου, οι οποίες έχουν επίσης ελλείψεις σε προσωπικό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σχεδόν 1 στους 4 εργαζομένους με ειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα αποχωρεί λίγους μήνες μετά την πρόσληψή του, καθώς δέχεται καλύτερη πρόταση από άλλη επιχείρηση, μη τραπεζική.

2.000 προσλήψεις

Παρά πάντως τις δυσκολίες εύρεσης προσωπικού, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει από το 2022 έως και σήμερα σε περισσότερες από 2.000 προσλήψεις. Το 60% αυτών αφορούσε νέους ηλικιακά ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτόν πλησιάζει πλέον στο 20% το ποσοστό των εργαζομένων έως και 40 ετών.

Από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, οι περισσότερες, περί το 30%, έγιναν σε τομείς σχετικούς με την τεχνολογία, λόγω του ευρέος και συνεχούς ψηφιακού μετασχηματισμού, 1 στις 4 σε επιχειρηματικά κέντρα, καθώς οι χορηγήσεις της κατηγορίας τρέχουν με υψηλούς ρυθμούς και το 20% σε ελεγκτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Από την άλλη, το 25% των προσλήψεων έγιναν για την κάλυψη αναγκών στο φυσικό δίκτυο, κυρίως για την αναπλήρωση προσωπικού που αποχώρησε. Μέσω αυτών των κινήσεων περιορίστηκε η μείωση του αριθμού των εργαζομένων στις τράπεζες, κόντρα στα συνεχή προγράμματα εθελούσιας εξόδου και τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινώσει οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι, στο τέλος του 2024 απασχολούσαν στην Ελλάδα 25.260 άτομα. Πρόκειται για αριθμό μειωμένο κατά μόλις 942 άτομα σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, παρότι κατά την περυσινή χρονιά όλες οι τράπεζες έτρεξαν δράσεις οικειοθελούς αποχώρησης.

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2025 μάλιστα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων συνολικά στους 4 μεγάλους του κλάδου ήταν οριακά θετικό, με τον αριθμό των εργαζομένων να αυξάνεται κατά περίπου 130 άτομα. Σίγουρα, η εν εξελίξει εθελούσια έξοδος στην Πειραιώς που ολοκληρώνεται αύριο θα πιέσει τα σχετικά μεγέθη, ωστόσο φαίνεται ότι βαίνουμε σε φάση σταθεροποίησης των θέσεων εργασίας εγχωρίως στους σημαντικούς ομίλους, στη ζώνη των 25.000.

Εξοδα μισθοδοσίας

Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή τα έξοδα μισθοδοσίας έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα υποστηρικτικά στην καθαρή κερδοφορία των τραπεζών. Το 2024 ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ περίπου, οριακά χαμηλότερα σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Στο α’ εξάμηνο του 2025 κατέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξεως του 5%, ως αποτέλεσμα τόσο των νέων προσλήψεων όσο και της ενίσχυσης των απολαβών των εργαζομένων.

Σύμφωνα με αναλυτή που παρακολουθεί τον τραπεζικό τομέα, η εξέλιξη της απασχόλησης από εδώ και στο εξής θα εξαρτηθεί από τις στρατηγικές αποφάσεις που θα λάβουν οι διοικήσεις για το δίκτυο των καταστημάτων. «Η όποια μείωση θα συνοδευτεί από ανάλογο περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων» τονίζει σχετικά.