Ενας στους δύο εργαζομένους αναζητεί ή ήδη έχει αναλάβει δεύτερη εργασία προκειμένου να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για αξιοπρεπή διαβίωση. Αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής της εργασίας του με βασικό κριτήριο τις υψηλότερες αμοιβές και τις καλύτερες συνθήκες απασχόλησης.

Πρόκειται για τις καταγραφές δύο ερευνών που απεικονίζουν την έντονη κινητικότητα στην αγορά εργασίας, με γνώμονα το ύψος της αμοιβής των εργαζομένων, τα ωράρια εργασίας και την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Η ανάγκη για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των εργαζομένων είναι επιτακτική αν ληφθεί υπ’ όψιν αφενός η ετήσια έκθεση του μηχανογραφικού συστήματος «Εργάνη», η οποία δείχνει ότι το ένα τρίτο των μισθωτών λαμβάνει μισθούς κάτω των 1.000 ευρώ, και αφετέρου η έρευνα για τα ελληνικά νοικοκυριά του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ, που ανέδειξε το στοιχείο ότι ο μισθός – το 2025 – αρκούσε για να καλύψει έως 18 ημέρες τον μήνα.

Στη νέα έρευνα της εταιρείας Randstad για το 2026, στη χώρα μας σημειώνεται χαρακτηριστικά πως η οικονομική αβεβαιότητα και το αυξανόμενο κόστος ζωής επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις των εργαζομένων. Ηδη το 51% δηλώνει ότι έχει αναλάβει ή εξετάζει το ενδεχόμενο δεύτερης εργασίας, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 2024, ενώ το 41% έχει αυξήσει ή σκοπεύει να αυξήσει τις ώρες απασχόλησής του.

Οι νεότερες γενιές

Η αδυναμία των μισθών να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής ωθεί όλο και περισσότερους εργαζομένους στη χώρα μας σε δεύτερη εργασία ή σε περισσότερες ώρες απασχόλησης. Μάλιστα, οι νεότερες γενιές εμφανίζονται πιο πρόθυμες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, αναζητώντας οικονομική ασφάλεια αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία καταγράφει τις νέες τάσεις που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα το 47% των εργαζομένων δηλώνει ότι βρίσκεται σε αναζήτηση νέας θέσης εργασίας έχοντας υψηλότερες απαιτήσεις, ενώ σημαντικά ποσοστά καταγράφει – ως λόγος αποχώρησης – και η επαγγελματική δυσαρέσκεια.

Σχεδόν ένας στους δύο δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέας εργασίας, ενώ μόλις το 20,5% απαντά ότι δεν ενδιαφέρεται για κάποια επαγγελματική μετακίνηση αυτή την περίοδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες και οι νεότερες ηλικιακές ομάδες εμφανίζονται πιο δραστήριες στην αναζήτηση νέων ευκαιριών. Οσον αφορά τα επαγγελματικά πεδία ενδιαφέροντος, το 46% στοχεύει σε θέσεις υπαλλήλου γραφείου, το 22% στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού (HR) και το 19% στον τομέα των πωλήσεων.

Νέες προτάσεις

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από την υφιστάμενη εργασία τους παραμένουν οι καλύτερες οικονομικές προτάσεις από άλλες εταιρείες (66%) και το αυξημένο άγχος ή η εργασιακή πίεση (56%). Ακολουθούν η δυσλειτουργική σχέση με τον προϊστάμενο (55%), η έλλειψη αναγνώρισης (48%) και η ανάγκη για ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (43%). Ιδιαιτέρως κατατοπιστικά για το ύψος των αμοιβών στη χώρα μας είναι τα στοιχεία που κατέγραψε η ετήσια έκθεση του μηχανογραφικού συστήματος «Εργάνη» κατά το έτος 2025.

Σύμφωνα με αυτά, το ένα τρίτο των μισθωτών εξακολουθεί να αμείβεται με ιδιαιτέρως χαμηλές αμοιβές κάτω των 1.000 ευρώ, ενώ το 63,5% λαμβάνει μισθό υψηλότερο. Ωστόσο σε σύγκριση με το 2024 υπάρχει σαφής βελτίωση, καθώς τότε πάνω από 1.000 ευρώ λάμβανε το 53,7%.

Ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης προσδιορίζεται στα 1.362,66 ευρώ από τα 1.342 ευρώ το 2024, ενώ, εφόσον συγκριθεί το 2019, η αύξηση φθάνει στο 30,3% (1.362.66 ευρώ έναντι 1.046 ευρώ).

Η κατάταξη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάταξη των μισθωτών ανάλογα με το ύψος των αμοιβών τους, καθώς η καταγραφή δείχνει ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις μισθωτούς (24,29%) αμείβεται σήμερα με μισθό από 1.001 έως 1.200 ευρώ. Πρόκειται για την κατηγορία μισθών στην οποία συγκεντρώνονται οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Αναλυτικά, ένας στους τρεις (περίπου 900.000 εργαζόμενοι) λαμβάνουν μηνιαίως κάτω από 1.000 ευρώ.

Από 1.001 έως 1.200 ευρώ λαμβάνουν 597.695 εργαζόμενοι (24,29%), 1.201-1.500 λαμβάνουν 394.159 (16,02%), 1.501-2.000 ευρώ λαμβάνουν 268.058 (10,89%), 2.001-2.500 ευρώ 126.963 (5,16%), 2.501-3.000 ευρώ 63.464 (2,58%) και πάνω από 3.000 ευρώ λαμβάνουν 112.075 εργαζόμενοι (4,55%).