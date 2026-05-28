Πέραν της δίκης που διεξάγεται στη Λάρισα για την τραγωδία στα Τέμπη, παράλληλα τρέχουν οι δικαστικές διαδικασίες για τους πολιτικούς (Χρήστο Τριαντόπουλο και Κώστα Αχ. Καραμανλή), που έχουν παραπεμφθεί με απόφαση της Βουλής για πλημμελήματα σε σχέση με πράξεις και παραλείψεις που καθόρισαν τις έρευνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, αλλά και τις βαρύτατες συνέπειες του.

Όπως πληροφορούμαι, για την υπόθεση Τριαντόπουλου, που διετέλεσε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και ποινικά εμπλέκεται στην παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (γνωστό ως μπάζωμα), ο αρμόδιος εισαγγελέας ολοκληρώνει την πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Μαθαίνω, επίσης, ότι η εισαγγελική πρόταση από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτριο Μητρούλια θα δοθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο σύντομα, δρομολογώντας πλέον τις διαδικασίες, για το αν θα υπάρξει ή όχι Ειδικό Δικαστήριο. Τι προτείνει ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός δε γνωρίζω, αλλά συνεργάτης μου που παρακολουθεί τα θέματα αυτά, με πληροφορεί, ότι η πρόταση δε θα αρέσει καθόλου στον Τριαντόπουλο.

Ο πάντα συριζαίος Πολάκης Το νέο πολιτικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απασχόλησε και τη Βουλή με τους βουλευτές να σχολιάζουν τα όσα είδαν και άκουσαν στο Θησείο σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις στο καφενείο αλλά και στην Ολομέλεια. Τα βέλη τους κατά του πρώην πρωθυπουργού έσπευσαν να ρίξουν τόσο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Πάντως, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρατήρησαν ότι παρότι έλαβε τον λόγο ο Παύλος Πολάκης, δε βρήκε ούτε μια λέξη να πει για τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως, δεν άφησε να πέσει κάτω ότι η Όλγα Γεροβασίλη, όσο βρισκόταν στην έδρα, μπερδεύτηκε, όταν πήγε να τον αναγγείλει ως ανεξάρτητο βουλευτή με την προηγούμενη κομματική του ιδιότητα. «Πιστέψατε και εσείς κυρία πρόεδρε πως είμαι ανεξάρτητος», σχολίασε αρχικώς, με τη Γεροβασίλη να του απαντά: «το είδατε ότι δυσκολεύτηκα κάπως». «Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος. Ήμουν και είμαι και από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ», είπε με νόημα ο βουλευτής Χανίων.

Για Τσίπρα πήγαινε, αλλού κατέληξε

Τον Αλέξη Τσίπρα ήθελε να χτυπήσει ο Δημήτρης Καιρίδης, αλλά τελικά στα «γαλάζια» ενδοπαραταξιακά κατέληξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κληθείς να σχολιάσει την επίσημη επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού στα πολιτικά πράγματα, την ίδια ώρα μάλιστα, που ο Κώστας Καραμανλής ασκούσε κριτική σε μια σειρά θεμάτων για την κυβέρνηση: «Σκηνοθετικά μπορεί να πάρει υψηλό βαθμό ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα πολλά λόγια, vintage και ρετρό, χορτάσαμε. Και με αυτά πτωχεύσαμε το 2010», είπε.

Τώρα, το να επιστρατεύτηκε μια τέτοια βολή ως άμυνα απέναντι στο σφυροκόπημα που δεχόταν η κυβέρνηση από το Μέγαρο Μουσικής, είναι μια ερμηνεία που αβάσιμη πάντως, δεν μπορείς να την πεις.

Η πεντάδα επί του τύπου της ΕΛ.Α.Σ

Με το «καλημέρα», το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ΕΛ.Α.Σ απέκτησε πέντε εκπροσώπους Τύπου. Ούτε κόμμα εξουσίας να ήταν. Δεν έχουμε συνηθίσει πάντως τα κόμματα να έχουν τόσους πολλούς εκπροσώπους. Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επί προεδρίας Τσίπρα δεν είχε πέντε εκπροσώπους. Θα κριθεί και αυτή η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού, όπως και πολλές άλλες κινήσεις του.

Επί των ονομάτων τώρα να σημειώσω, ότι δεν είχαμε έκπληξη στη θέση της εκπροσώπου Τύπου, καθώς τοποθετήθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα, η δικηγόρος Θεώνη Κουφονικολάκου και αναπληρωτές, ο οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων, Κώστας Καρπουχτσής, ο 30άρης δικηγόρος από τα Τρίκαλα, Γιώργος Μπαλατσούκας, ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού, Νίκος Νυφούδης και η δικηγόρος, μέχρι πρόσφατα αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠαΣοΚ, Άννα Παπαδοπούλου.

Το «θερμόμετρο» Καραμανλή

Στο περιθώριο της εκδήλωσης στο Μέγαρο Μουσικής, μετά την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, παρόντος του έτερου πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά και στον απόηχο της κοινής τους συνεδριακής απουσίας, συζητήθηκε εκτενώς το «θερμόμετρο» της ομιλίας του πρώην Πρωθυπουργού και το πόσο πιο αιχμηρός εμφανίστηκε σε σχέση με το παρελθόν.

Ψάχνοντας να βρει την άκρη του νήματος, έμπειρος συνομιλητής μου παρατηρούσε ότι ο Κ. Καραμανλής ουσιαστικά πάτησε πάνω στα δικά του, γνωστά βήματα: στο θέμα των υποκλοπών, έμοιαζαν με τις αιχμές που είχε διατυπώσει στην κοινή του εμφάνιση με τον Ευ. Βενιζέλο, ενώ για τη θεσμική κρίση, το σκεπτικό του ήταν σχεδόν καρμπόν με εκείνο στην Παλαιά Βουλή, στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα- Μπενάκη.

Στην απορία μου, πάντως, γιατί επέλεξε να επαναφέρει στην επιφάνεια το «αγκάθι» των υποκλοπών, η απάντηση που πήρα ήταν αρκετά εύγλωττη, καθώς, όπως μου επισημάνθηκε, από την προηγούμενη φορά που μίλησε μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει τόσα πολλά στο συγκεκριμένο θέμα, με κυριότερο το ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη έχει υποχωρήσει ακόμα περισσότερο. Και πράγματι, ο συνομιλητής μου είχε δίκιο, αφού ο πρώην πρωθυπουργός είπε επί λέξει: «Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η Δικαιοσύνη ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται».

Διαμορφώνεται αντι-τουρκικό μέτωπο στις Βρυξέλλες Δεν ξέρω αν η πολιτική ηγεσία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν αρχίσει να φρεσκάρουν τις επαφές τους με τους βασικούς Ευρωπαίους παίκτες και την Κομισιόν ενόψει της κατάθεσης του τουρκικού νομοσχεδίου, όμως ένας από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες μου με ενημέρωσε για τα λεγόμενα ενός κορυφαίου Ευρωπαίου διπλωμάτη, ο οποίος τους τελευταίους μήνες κατοικοεδρεύει στην Αθήνα. «Αν η Τουρκία προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση, τότε να είστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει σφοδρή αντίδραση τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και κατά μόνας από τα κράτη-μέλη». Ο διπλωμάτης, μάλιστα, αφού χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά σοβαρή», μίλησε και για κυρώσεις, αλλά θα μου επιτρέψετε να κρατήσω μικρό καλάθι, διότι τέτοια έχουμε ακούσει ξανά στο παρελθόν, με τις Βρυξέλλες να περιορίζονται τελικά σε διατυπώσεις. Ρητές μεν, όπως στην περίπτωση καταδίκης του τουρκολιβυκού μνημονίου, διατυπώσεις δε. Πολλά, βεβαίως, θα κριθούν από το τι ακριβώς θα περιέχει το νομοσχέδιο, με τους Ευρωπαίους ν’ αντιλαμβάνονται πλήρως τη θέση της Αθήνας να μη σχολιάζει διαρροές.

Κομφούζιο στη Βουλή

Κομφούζιο επικράτησε χθες στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, με τον προεδρεύοντα, Πάρι Κουκουλόπουλο, να δέχεται τις επικρίσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου, τον οποίο και απείλησε να αποβάλει από την αίθουσα. Όλα ξεκίνησαν με αφορμή τη σφοδρή κόντρα που είχε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την απόφαση του προεδρεύοντος να δώσει τον λόγο επί προσωπικού στον εξοργισμένο βουλευτή της Πλεύσης που επιτέθηκε λεκτικά στον Γεωργιάδη.

Οι φωνές του Καζαμία ακούγονταν μέχρι τους διαδρόμους, με τους βουλευτές της ΝΔ να αντιδρούν διαμαρτυρόμενοι προς το προεδρείο και τους χειρισμούς του Κουκουλόπουλου, καθώς, ενώ είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία συζήτησης επί του νομοσχεδίου Γεωργιάδη, έδωσε τον λόγο στον Καζαμία και «ανέχθηκε τις ύβρεις του και τις διακοπές», όπως έλεγαν, κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του υπουργού, «κάνοντας το χατίρι στην Πλεύση και στον κοινοβουλευτικό χουλιγκανισμό», όπως σχολίαζαν αργότερα.

Ο Μαρκόπουλος διαμαρτυρήθηκε για το «διαρκές bullying και την επίθεση εις βάρος της ΝΔ», φωνάζοντας στον προεδρεύοντα «τι κάνετε, πώς του επιτρέπετε», με τον Κουκουλόπουλο να του λέει να σταματήσει αλλιώς θα τον αποβάλλει. «Η θέση του αντιπροέδρου της Βουλής έχει υποχρεώσεις. Αν ο κύριος Κουκουλόπουλος φοβάται την Πλεύση Ελευθερίας και αντί να επιβάλει την τάξη, κάνει τα στραβά μάτια στις διαρκείς προκλήσεις της, να μας το πει», σχολίαζε ο Μαρκόπουλος, ο οποίος έχει εγείρει ξανά θέμα για τη στάση μελών του προεδρείου έναντι της Πλεύσης Ελευθερίας.