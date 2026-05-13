Μετά την επιστολή στην Εθνική Βιβλιοθήκη 158 καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που ζητούν τη διασφάλιση του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου «Φίλιππος Ηλιού», αλλά και τη συνέντευξη της ιστορικού Πόπης Πολέμη στην ηλεκτρονική έκδοση του «Βήματος», το «Βήμα» δημοσιεύει την απαντητική επιστολή του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ).

Κυρίες και Κύριοι,

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, κατά την τακτική συνεδρίασή του της 5ης Μαΐου 2026, συζήτησε την ανοιχτή επιστολή που μας διαβίβασε ο κ. Λούκος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την επιστολή της κ. Πολέμη της 4ης Μαΐου 2026, και τα λοιπά συνημμένα που τη συνόδευαν. Μετά από αναλυτική συζήτηση, μπορούμε να απαντήσουμε τα κάτωθι, και μένουμε, εννοείται, ανοιχτοί για κάθε περαιτέρω συζήτηση.

Δεν χρειάζονται να ανταλλάξουμε επιχειρήματα για την αξία του ΒΕΦΗ. Η ΕΒΕ το διέσωσε το 2017 και ανέλαβε την ευθύνη της συνέχισης και της λειτουργίας του, επειδή ακριβώς πίστευε και εξακολουθεί να πιστεύει ότι αποτελεί ανεκτίμητο πνευματικό θησαυρό. Θα έχετε ενδεχομένως πληροφορηθεί ότι στο νέο Οργανισμό της ΕΒΕ (επίκειται η έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος) προβλέπεται Γραφείο Αναδρομικής Εθνικής Βιβλιογραφίας-Βιβλιολογικό Εργαστήριο Φίλιππος Ηλιού, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Οργάνωσης Συλλογών.

Εν τω μεταξύ θα προβούμε, τις εντελώς προσεχείς μέρες, σε Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάθεση ερευνητικών υπηρεσιών σε δύο άτομα για δύο χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της στελέχωσής του, μετά τη συνταξιοδότηση της κ. Πολέμη και της κ. Μυλωνοπούλου. Αν ο Διαγωνισμός δεν έχει ήδη γίνει, αυτό δεν οφείλεται σε αμέλεια ή ολιγωρία της ΕΒΕ, αλλά στο γεγονός απλώς ότι είχε λήξει η σύμβαση της ΕΒΕ με την εταιρεία Financity, που συντάσσει για λογαριασμό μας, με τον απαραίτητο τεχνικό τρόπο, τα κείμενα των σχετικών Διακηρύξεων. Εννοείται πως προσβλέπουμε στη συνδρομή της κ. Πολέμη και της κ. Μυλωνοπούλου, με νομικά ασφαλή τρόπο, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο. Η συνεργασία τους ως ερευνητριών είναι, αυτονόητα, απόλυτα ευπρόσδεκτη και δεν τίθεται προς συζήτηση! Δεν είναι όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, νομικά ασφαλές να εργάζονται εθελοντικά. Επειδή η κ. Πολέμη στην επιστολή της και στα λοιπά συνημμένα θίγει και ζητήματα που αφορούν το εργασιακό καθεστώς και τον τρόπο αμοιβής της, σας διευκρινίζω ότι σε αυτά θα απαντήσουμε με χωριστή απάντηση στην ίδια.

Θα προγραμματίσουμε επίσης σύντομα συνάντηση αρμοδίων υπαλλήλων και συνεργατών για την επίλυση του κρίσιμου ζητήματος της μετάπτωσης, που αδικαιολόγητα χρονίζει.

Αν όλοι μας θεωρούμε το ΒΕΦΗ πολύτιμο, ας αναλάβει ο καθένας μας τις όποιες ευθύνες του αναλογούν. Η ΕΒΕ πάντως αναλαμβάνει πλήρως τις δικές της, με πνεύμα εποικοδομητικό.

Μετά τιμής

Σταύρος Ζουμπουλάκης

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος