Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στην πτήση Αθήνα – Μόναχο, όταν αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το «Ελ. Βενιζέλος» επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο, μετά από 16 λεπτά πτήσης, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πρόκειται για την πτήση 1753 που αναχώρησε στις 18:19. Μετά από λίγη ώρα ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε να επιστρέψει και να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ξανά στις 18:35 ενώ ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας του αεροδρομίου που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Όπως καταγγέλλουν επιβάτες, ενώ δεν είχαν καμία ενημέρωση και από τα παράθυρα έβλεπαν τα πυροσβεστικά να προσεγγίζουν, ξαφνικά δόθηκε εντολή εκκένωσης.

Επικράτησε πανικός και όλοι σηκώθηκαν να βγουν από το αεροπλάνο ενώ άνοιξαν και οι ειδικές πόρτες ασφαλείας του αεροπλάνου.