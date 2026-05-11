Τι είναι οι λευκές γραμμές που αφήνουν πίσω τους ορισμένα αεροπλάνα; Ο Γιάννης Καλλιάνος με ανάρτησή του ανέλυσε το συγκεκριμένο φαινόμενο. Ο μετεωρολόγος του MEGA αναφέρθηκε διεξοδικά στα «contrails» και τον τρόπο δημιουργίας τους.

Μεταξύ άλλων ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει: «Επειδή λαμβάνω καθημερινά δεκάδες μηνύματα για τις λευκές γραμμές πίσω από τα αεροπλάνα τους λεγόμενους «ψεκασμούς», θέλω να σας απαντήσω με απόλυτο σεβασμό και όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται για να σας λύσω τις απορίες.

Οι λευκές αυτές γραμμές ονομάζονται contrails, δηλαδή γραμμές συμπύκνωσης ή ουρές συμπύκνωσης και δημιουργούνται από τους υδρατμούς των κινητήρων των αεροπλάνων όταν αυτοί συναντούν πολύ ψυχρές και υγρές αέριες μάζες σε μεγάλα ύψη.

Όταν η ατμόσφαιρα σε αυτά τα μεγάλα υψόμετρα έχει αρκετή υγρασία και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι υδρατμοί παγώνουν σχεδόν αμέσως και σχηματίζουν μικροσκοπικούς παγοκρυστάλλους που βλέπουμε ως λευκές γραμμές στον ουρανό.

Αντίθετα, όταν ο αέρας είναι πιο ξηρός, οι γραμμές αυτές διαλύονται γρήγορα ή δεν εμφανίζονται καθόλου. Για αυτόν ακριβώς το λόγο άλλο αεροσκάφος αφήνει έντονο ίχνος από πίσω του, μια γραμμή η οποία στη συνέχεια διαχέεται και μεγαλώνει, άλλο δεν αφήνει καθόλου γραμμή, άλλο αφήνει για λίγο και μετά εξαφανίζεται, ενώ ακόμη και το ίδιο αεροπλάνο πολλές φορές θα παρατηρήσετε, μπορεί λίγα λεπτά μετά να σταματήσει να αφήνει τη γραμμή και αργότερα να αφήσει πάλι.

Έχει να κάνει και η αιτία ασφαλώς είναι, οι διαφορετικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας που επικρατούν σε κάθε στρώμα της ατμόσφαιρας. Η ατμόσφαιρα δεν είναι ίδια παντού και δεν παραμένει σταθερή. Μεταβάλλεται συνεχώς».

