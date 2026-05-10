Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη, όταν δύο μοτοσικλετιστές διαπληκτίστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα ο ένας να βγάλει όπλο και να πυροβολήσει τον άλλον, τραυματίζοντας τον στον πόδι.

Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 8 το πρωί και στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο άνδρας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά το περιστατικό και αναζητείται από τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή και συνέλεξαν στοιχεία, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων και υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο ένοπλος.

Σημαντική αναμένεται να είναι η κατάθεση του θύματος για το περιστατικό και κυρίως για το εάν ο δράστης ήταν πρόσωπο που ενδεχομένως μπορεί και να γνώριζε.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.