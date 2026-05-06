Ο Τεντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε το CNN, απεβίωσε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών σύμφωνα με δελτίο τύπου της Turner Enterprises.

Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο (19/11/1938) και γνωστός με το προσωνύμιο «Το Στόμα του Νότου» λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης. Αυτή περιλάμβανε τον πρώτο «σούπερ σταθμό» της καλωδιακής τηλεόρασης (CNN), δημοφιλή κανάλια ταινιών και κινουμένων σχεδίων, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες, όπως οι Atlanta Braves.

Ο Τέρνερ υπήρξε επίσης διεθνώς αναγνωρισμένος ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος (ιδρυτής του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών), ακτιβιστής για την παγκόσμια κατάργηση των πυρηνικών όπλων και περιβαλλοντολόγος. Ως ένας από τους σημαντικότερους γαιοκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή του βίσωνα στην αμερικανική Δύση, ενώ δημιούργησε τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Captain Planet» για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με το περιβάλλον.

Ωστόσο, ήταν το τολμηρό του όραμα για τη μετάδοση ειδήσεων από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο που τον καθιέρωσε παγκοσμίως, μόλις η ιδέα του τελικά υλοποιήθηκε. Το 1991, ο Τέρνερ ανακηρύχθηκε «Άνθρωπος της Χρονιάς» από το περιοδικό Time, καθώς «επηρέασε τη δυναμική των γεγονότων και μετέτρεψε τους τηλεθεατές σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Αν και τελικά πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αποχώρησε από την ενεργό δράση, συνέχισε να εκφράζει την υπερηφάνειά του για το CNN, αποκαλώντας το «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

Η μάχη του με την άνοια με σωμάτια Lewy

Λίγο πριν από τα 80α γενέθλιά του το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι πάσχει από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Στις αρχές του 2025, νοσηλεύτηκε με ήπια μορφή πνευμονίας, προτού μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης για την ανάρρωσή του.

Η άνοια με σωμάτια Lewy (Dementia with Lewy Bodies – DLB) αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές άνοιας παγκοσμίως. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη διαταραχή, η οποία εκδηλώνεται με προοδευτική επιδείνωση της λειτουργικότητας του ασθενούς. Σε αντίθεση με άλλες μορφές άνοιας, η DLB δεν περιορίζεται μόνο στη νοητική έκπτωση, αλλά επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων του οργανισμού.

Η DLB παρουσιάζει στενή παθολογική και κλινική συγγένεια με τη νόσο Πάρκινσον (Parkinson’s Disease). Στατιστικά, περίπου το 30% των ασθενών με Πάρκινσον θα αναπτύξουν τελικά άνοια (Parkinson’s Disease Dementia).

Η κοινή βάση των δύο παθήσεων εντοπίζεται στα σωμάτια Lewy: πρόκειται για μικροσκοπικές συγκεντρώσεις πρωτεϊνών που ανιχνεύονται στον εγκέφαλο των ασθενών και στις δύο περιπτώσεις. Η κύρια διαφορά έγκειται συχνά στη χρονική σειρά εμφάνισης των κινητικών και των νοητικών συμπτωμάτων.

Ο γάμος με την Τζέιν Φόντα

Κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης καριέρας του στον χώρο της τηλεόρασης, ο Τέρνερ παντρεύτηκε και χώρισε τρεις φορές. Ο πιο γνωστός γάμος του ήταν ο τρίτος, με την ηθοποιό και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1991 και χώρισε μια δεκαετία αργότερα λόγω διαφωνιών σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Συνολικά, ο Τέρνερ έχει πέντε παιδιά: δύο από τον πρώτο του γάμο με την Τζούντι Γκέιλ Νάι και τρία από τον δεύτερο γάμο του με την Τζέιν Σίρλεϊ Σμιθ.