Το ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, καθώς εξετάζεται τόσο η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης όσο και η επέκταση του Fuel Pass.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 114 δολάρια το βαρέλι, προμηνύοντας νέα άνοδο στο κόστος καυσίμων και μεταφορών ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η τιμή του «μαύρου χρυσού» έφτασε μέχρι και τα 126 δολάρια το βαρέλι.

Οι traders και οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης, ντίζελ και κηροζίνης θα φτάσουν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα μέχρι τα τέλη Μαΐου, οπότε και οι τιμές θα εκτοξευθούν ραγδαία, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Το Fuel Pass

Ο δημοσιονομικός «κουμπαράς» ύψους 200 εκατ. ευρώ δίνει τη δυνατότητα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις.

Έτσι στο τραπέζι βρίσκονται:

Εκ νέου ενεργοποίηση του Fuel Pass για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου για την απορρόφηση μέρους των αυξήσεων στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης που παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα και μάλιστα σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος στις τιμές χονδρικής με αποτέλεσμα η λιανική να ξεπεράσει τα 2,1 ευρώ.

Συνέχιση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης τον Ιούνιο για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και τη συγκράτηση του κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επισημαίνεται ότι με την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο η τιμή του πετρελαίου συγκρατήθηκε κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Το κόστος μιας μηνιαίας παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ για το fuel pass σε ορίζοντα δύο μηνών φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι επί τα χείρω αναθεωρημένες εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου Διαρθρωτικού Σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος, υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα είναι «στον αέρα»

