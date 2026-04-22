Τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που αναδύονται από την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext, τις αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, το νέο τοπίο που διαμορφώνεται από την κυκλοφορία των κρυπτοστοιχείων αλλά και το πλαίσιο κυρώσεων ανέλυσε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου μιλώντας στο πλαίσιο του ΟΤ Delphi Economic Forum XI και στηv δημοσιογράφο, Αθανασία Ακρίβου.

Η μετάβαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη νέα εποχή του Euronext επισημαίνει η κα. Λαζαράκου φέρνει περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και περισσότερες απαιτήσεις», τονίζοντας ότι σταδιακά, θα μεταφερθούν κρίσιμες λειτουργίες, όπως η τεχνολογική πλατφόρμα ενώ παράλληλα, ενισχύεται η διασυνοριακή εποπτεία.

Οι εισηγμένες στην εποχή της Euronext

«Δεν αλλάζει ο ρόλος μας, αλλά ο τρόπος συνεργασίας», εξηγεί η κα. Λαζαράκου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντάσσεται πλέον σε ένα δίκτυο οκτώ εποπτικών αρχών και ο συντονισμός θα είναι πιο στενός, «κάτι που τελικά διευκολύνει, δεν δυσκολεύει»,

Την ίδια στιγμή, η ενσωμάτωση στο Euronext σημαίνει ότι οι ελληνικές εταιρείες παύουν να απευθύνονται μόνο σε εγχώριους ή περιορισμένους διεθνείς επενδυτές. Βγαίνουν σε ένα πεδίο όπου «όλοι σε βλέπουν και σε συγκρίνουν». «Οι ελληνικές εισηγμένες αποκτούν πρόσβαση σε ένα πολύ ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Αυτό είναι κομβικό», σημειώνει, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη πρόκληση δεν είναι καινούργια. «Αν δεν έχεις καλά θεμελιώδη, αν δεν έχεις ένα καθαρό business story, δεν έχεις λόγο ύπαρξης σε μια τέτοια αγορά», σημειώνει.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες

Ειδική μνεία έγινε στην πρόοδο της τεχνολογίας και πόσο αυτή μεταβάλλει το περιβάλλον για επενδυτές και ν. «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τις ίδιες τις αγορές», σημειώνει. Η Επιτροπή ήδη «χτίζει» δικά της εργαλεία. «Αναπτύσσουμε αλγορίθμους, έχουμε πιλοτικά προγράμματα και προχωράμε στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό», λέει, αποκαλύπτοντας ότι τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων έχουν ήδη εντοπιστεί.

Κρυπτοστοιχεία: «Μεγάλο στοίχημα και μεγάλος κίνδυνος»

Σημαντικό θέμα για τις εποπτικές αρχές όπως λέει η κ. Λαζαράκου, αποτελεί και η αγορά των crypto. «Μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε καν πλαίσιο. Τώρα έχουμε τον κανονισμό MiCA και ελληνική νομοθεσία», εξηγεί. Ωστόσο, η πρόκληση είναι μπροστά. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες που θα αδειοδοτηθούν λειτουργούν σωστά και ότι οι επενδυτές προστατεύονται». Και εδώ η προειδοποίηση είναι σαφής: «Πολλοί δηλώνουν αδειοδοτημένοι χωρίς να είναι. Ο κόσμος πρέπει να ελέγχει πριν επενδύσει».

«Στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακόμη στη φάση εξέτασης φακέλων για την αδειοδότηση εταιρειών, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής εγκρίσεις», σημειώνει η Βασιλική Λαζαράκου. «Θέλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι όλα εξετάζονται με τη μέγιστη επιμέλεια. Είναι κρίσιμο οι εταιρείες να διαθέτουν όχι μόνο σωστές διαδικασίες, αλλά και να τις εφαρμόζουν στην πράξη».

«Οι επενδυτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», επισημαίνει η Βασιλική Λαζαράκου, απευθύνοντας σαφές κάλεσμα να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πριν από οποιαδήποτε απόφαση. «Εκεί δημοσιεύονται όλες οι προειδοποιήσεις. Δεν είναι τυπική διαδικασία – είναι εργαλείο προστασίας. Δυστυχώς, υπάρχουν περιπτώσεις όπου αγνοήθηκαν και τα χρήματα χάθηκαν οριστικά».

Αγορές σε εγρήγορση λόγω γεωπολιτικής κρίσης

Σχολιάζοντας τον πόλεμο και τη γεωπολιτική αστάθεια που προκαλείται και κρατά τους επόπτες σε συνεχή επιφυλακή, η κα. Λαζαράκου αναφέρει ότι «δεν είναι μόνο η μεταβλητότητα. Είναι οι αλυσιδωτές επιπτώσεις: ρευστότητα, margin calls, εκροές κεφαλαίων», επισημαίνει.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ακραία φαινόμενα, η ανησυχία παραμένει. «Ζητήσαμε από τις εταιρείες να αποτυπώσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στα οικονομικά τους. Οι συνθήκες αλλάζουν διαρκώς».

Μια αγορά που έχει αλλάξει

Παρά τις προκλήσεις, η εικόνα της ελληνικής αγοράς είναι σαφώς βελτιωμένη. «Δεν υπάρχει σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια», λέει χαρακτηριστικά. Αυξημένες αντλήσεις κεφαλαίων, περισσότερες εξαγορές, εντονότερη κινητικότητα. Αλλά μαζί με την πρόοδο έρχεται και η ευθύνη. «Οι κανόνες είναι αυστηρότεροι, η εποπτεία πιο απαιτητική. Και αυτό είναι θετικό».