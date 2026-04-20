Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ περιστατικό βεβήλωσης χριστιανικού θρησκευτικού συμβόλου στον νότιο Λίβανο, όπου Ισραηλινός στρατιώτης ο οποίος συμμετέχει στην χερσαία επίθεση προκάλεσε ζημιές σε άγαλμα του Ιησού.

Σκληρή κριτική από τις IDF και το ΥΠΕΞ

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν την Κυριακή το συμβάν, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζουν την υπόθεση με «ιδιαίτερη αυστηρότητα». Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, το στρατιωτικό επιτελείο υπογράμμισε ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη «δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα» που αναμένει ο ισραηλινός στρατός από τα στελέχη του.

Το περιστατικό έγινε γνωστό έπειτα από τη δημοσιοποίηση εικόνων και βίντεο που δείχνουν στρατιώτη να καταστρέφει με βαριοπούλα εσταυρωμένο σε χωριό του νότιου Λιβάνου, προκαλώντας κύμα διεθνών αντιδράσεων και έντονη κριτική.

Την πράξη καταδίκασε δημόσια και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, χαρακτηρίζοντάς την «ντροπιαστική και απαράδεκτη». Σε ανάρτησή του σημείωσε ότι η ισραηλινή πλευρά ζητά συγγνώμη για το περιστατικό και για κάθε χριστιανό του οποίου τα θρησκευτικά αισθήματα ενδεχομένως προσβλήθηκαν.

Παρέμβαση και από Νετανιάχου

Λίγο αργότερα τοποθετήθηκε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι ένιωσε «σοκ και βαθιά λύπη» όταν ενημερώθηκε για το συμβάν. Όπως ανέφερε, η πράξη καταδικάζεται κατηγορηματικά και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα από τις στρατιωτικές αρχές, με στόχο την επιβολή αυστηρών πειθαρχικών κυρώσεων στον υπαίτιο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε παράλληλα ότι το Ισραήλ, ως εβραϊκό κράτος, επιδιώκει να προασπίζεται την ανεκτικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των πιστών όλων των θρησκειών. Υποστήριξε επίσης ότι στη χώρα διασφαλίζεται η ελευθερία λατρείας και ότι οι θρησκευτικές κοινότητες συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή.

Όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε σε ανάρτηση του ο Νετανιάχου: «Χθες, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών, ένιωσα σοκ και βαθιά λύπη όταν πληροφορήθηκα ότι στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προκάλεσε ζημιά σε καθολικό θρησκευτικό σύμβολο στον νότιο Λίβανο. Καταδικάζω την πράξη με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα για την υπόθεση και θα επιβάλουν την πρέπουσα αυστηρή πειθαρχική τιμωρία στον υπαίτιο.

Την ώρα που χριστιανοί σφαγιάζονται στη Συρία και στον Λίβανο από μουσουλμάνους, η χριστιανική κοινότητα στο Ισραήλ ευημερεί, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει αλλού στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα της περιοχής όπου ο χριστιανικός πληθυσμός αυξάνεται και το βιοτικό του επίπεδο βελτιώνεται. Είναι επίσης το μόνο μέρος στη Μέση Ανατολή όπου διασφαλίζεται στην πράξη η ελευθερία λατρείας για όλους. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιστατικό και για κάθε πόνο ή προσβολή που αυτό προκάλεσε στους πιστούς στον Λίβανο και σε ολόκληρο τον κόσμο».