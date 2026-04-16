Ο Βίκτορ Όρμπαν αποτελεί παρελθόν και το «στέμμα» του ως ο κύριος υπονομευτής της ΕΕ είναι ξαφνικά διαθέσιμο. Η εκκωφαντική ήττα του δεν έφερε την πολυπόθητη ηρεμία, αλλά την επίσημη έναρξη της μάχης για τη διαδοχή του στον θρόνο του «μεγάλου ταραχοποιού».

Ενώ ο Πέτερ Μαγιάρ ετοιμάζεται να πάρει τα ηνία στην Ουγγαρία, υποσχόμενος μια νέα εποχή συνεργασίας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις, προτείνοντας ριζικές αλλαγές στους κανόνες ψηφοφορίας πριν προλάβει κάποιος άλλος να πάρει το «βέτο» στα χέρια του και να το χρησιμοποιήσει ως όπλο.

Από τον «Τσεχ Τραμπ» μέχρι τον Σλοβάκο σύμμαχο του Πούτιν, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα γενιά ηγετών που δεν επιδιώκουν απαραίτητα την έξοδο, αλλά την εσωτερική αποσάθρωση των κοινών αποφάσεων.

Αυτοί είναι οι πέντε ηγέτες, σύμφωνα με το POLITICO, που είναι πιο πιθανό να διαδεχθούν τον Όρμπαν ως η νέα «μαύρη λίστα» της Ένωσης.

Ο «συμπαραστάτης»: Ρόμπερτ Φίτσο (Πρωθυπουργός Σλοβακίας)

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός ήταν συχνά ο πιστός συνεργάτης του Όρμπαν στα βέτο. Με τον Όρμπαν εκτός, ο Φίτσο παραμένει ο στενότερος -και ίσως τελευταίος- φίλος του Κρεμλίνου στην ΕΕ. Αν και δήλωσε ότι θέλει να είναι εποικοδομητικός παίκτης, προειδοποίησε ότι μπορεί να ασκήσει βέτο στο πακέτο των 90 δισ. ευρώ για το Κίεβο στη θέση του Όρμπαν, εάν δεν επιλυθεί η διαφωνία για τον αγωγό ρωσικού πετρελαίου.

Ο λαϊκιστής δισεκατομμυριούχος: Αντρέι Μπάμπις (Πρωθυπουργός Τσεχίας)

Ο 71χρονος δισεκατομμυριούχος, γνωστός και ως «Τσεχ Τραμπ», κυβερνά σε συνασπισμό με την ακροδεξιά από τον Δεκέμβριο. Έχει ήδη δείξει ορμπανικές τάσεις, ζητώντας εξαιρέσεις από το δάνειο προς την Ουκρανία και επιτιθέμενος στις κλιματικές πολιτικές της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι καταστρέφουν την τσεχική βιομηχανία.

Η «ισορροπίστρια»: Τζόρτζια Μελόνι (Πρωθυπουργός Ιταλίας)

Η Ιταλίδα ηγέτιδα ακολουθεί μια προσεκτική τακτική πραγματισμού με τις Βρυξέλλες, εξισορροπώντας την εθνικιστική της ατζέντα με μια φιλοευρωπαϊκή στάση στα διεθνή θέματα. Αν και πολλοί τη θεωρούν διαφορετική από τον Όρμπαν, άλλοι προειδοποιούν ότι προέρχεται από την ίδια πολιτική οικογένεια και συχνά δείχνει ιδεολογική ταύτιση μαζί του σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο λαϊκιστής που επιστρέφει: Γιάνεζ Γιάνσα (Σλοβενία)

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σλοβενίας, θαυμαστής του Τραμπ, ήρθε δεύτερος στις πρόσφατες εκλογές και προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν επιστρέψει στην εξουσία, θα ενισχύσει το λαϊκιστικό κλαμπ της ΕΕ. Στο θέμα της Ουκρανίας πάντως, διαφοροποιείται, καθώς υποστηρίζει σθεναρά την ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ.

Ο «μπαλαντέρ» της Βουλγαρίας: Ρούμεν Ράντεφ

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας ίδρυσε νέο κόμμα και είναι το φαβορί των εκλογών. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για το Κίεβο, καθώς ο Ράντεφ έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι «καταδικασμένη» στον πόλεμο και έχει κατηγορήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ενθάρρυναν την αντεπίθεση του Κιέβου οδηγώντας σε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα.