Αναφορές για οσμή αερίου σε πολλές περιοχές του παραλιακού μετώπου της Αττικής, από τη Γλυφάδα έως και τον Πειραιά, καταγράφονται τις τελευταίες ώρες προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Πολλοί πολίτες δηλώνουν ότι αντιλήφθηκαν τη χαρακτηριστική μυρωδιά και έσπευσαν να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας φόβους για πιθανή διαρροή. Οι αναφορές προέρχονται από διαφορετικά σημεία, γεγονός που εντείνει την ανησυχία και καθιστά δυσκολότερο τον άμεσο εντοπισμό της πηγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργεία της Enaon – της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δίκτυα αερίου – βρίσκονται ήδη επί τόπου. Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει, έως αυτή τη στιγμή, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ζήτημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής αερίου.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η οσμή μπορεί να σχετίζεται με βιομηχανικές εκπομπές ή άλλες δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι από τα ειδικά συνεργεία συνεχίζονται.