Η αναταραχή στο Χόλιγουντ κορυφώνεται καθώς περισσότεροι από 1.000 σεναριογράφοι, ηθοποιοί και σκηνοθέτες δημοσιοποίησαν ανοιχτή επιστολή, στην οποία εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount. Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα πλήξει ανεπανόρθωτα μια ήδη κλονισμένη βιομηχανία ψυχαγωγίας.

Τα «βαριά» ονόματα και οι κίνδυνοι για τους δημιουργούς

Η επιστολή φέρει τις υπογραφές κορυφαίων προσωπικοτήτων, όπως ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Χοακίν Φίνιξ, ο Μπράιαν Κράνστον, η Λίλι Γκλάντστοουν, ο Ντενί Βιλνέβ και ο Τζέι Τζέι Άμπραμς. Η βασική τους ανησυχία επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η συγχώνευση δύο εκ των μεγαλύτερων στούντιο του κόσμου θα οδηγήσει σε:

Λιγότερες ευκαιρίες για τους δημιουργούς.

Μείωση των θέσεων εργασίας σε όλο το οικοσύστημα της παραγωγής.

Υψηλότερο κόστος και περιορισμένες επιλογές για το κοινό παγκοσμίως.

«Είμαστε μάρτυρες μιας απότομης πτώσης στον αριθμό των ταινιών που παράγονται, παράλληλα με τον περιορισμό των ειδών των ιστοριών που χρηματοδοτούνται», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. «Ένας μικρός αριθμός πανίσχυρων οντοτήτων καθορίζει πλέον τι θα γυριστεί και με ποιους όρους».

Η απάντηση της Paramount και το παρασκήνιο των 111 δισ. δολαρίων

Από την πλευρά της, η Paramount, μέσω εκπροσώπου της, δήλωσε ότι κατανοεί τις ανησυχίες της δημιουργικής κοινότητας, αλλά υποστήριξε ότι η συμφωνία με τη Warner Bros. θα διασφαλίσει την επιβίωση εμβληματικών brands.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, ο οποίος επικράτησε του Netflix στη μάχη για την εξαγορά, έναντι 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει δεσμευτεί για την κυκλοφορία τουλάχιστον 30 ταινιών ετησίως στις αίθουσες, υποστηρίζοντας ότι το deal θα αποτρέψει τη δημιουργία ενός μονοπωλίου στο streaming.

Φόβοι για «λουκέτα» στους κινηματογράφους

Η αντίδραση δεν περιορίζεται μόνο στους καλλιτέχνες. Ο Μάικλ Ο’Λίρι, επικεφαλής της Cinema United, που εκπροσωπεί 30.000 κινηματογραφικές οθόνες στις ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε μείωση στην παραγωγή ταινιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικά κλεισίματα αιθουσών.

Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, δέχεται πιέσεις από τους δημιουργούς να εξετάσει εξονυχιστικά τη συμφωνία, αν και ο ίδιος εμφανίζεται σκεπτικός για το αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια πραγματικά αυστηρή αξιολόγηση.

«Η συγκέντρωση των Μέσων αποδυναμώνει τη δημοκρατία»

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από μια συμμαχία οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής για την Πρώτη Τροπολογία, υπό την ηγεσία της Τζέιν Φόντα.

«Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για μια υγιή οικονομία και μια υγιή δημοκρατία», καταλήγει η επιστολή. «Η συγκέντρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχει ήδη αποδυναμώσει μία από τις πιο ζωτικές βιομηχανίες της Αμερικής, η οποία εδώ και δεκαετίες διαμορφώνει την παγκόσμια κουλτούρα».

Η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί αργότερα φέτος, με τις εγκρίσεις από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές να εκκρεμούν.