Την προσεχή Πέμπτη 16 Απριλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Κόσοβο.

Κατα την διάρκεια αυτής θα επισκεφτεί την KFOR, την διεθνή ειρηνευτική δύναμη υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ και τις ένοπλες δυνάμεις του Κοσσυφοπεδίου.

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη και στην έδρα της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ), η δύναμη με την οποία η Ελλάδα συμμετέχει στην ειρηνευτική αποστολή.

Τέλος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, κάτι που δεν έχει – ακόμα – επιβεβαιωθεί επισήμως από αρμόδιες πηγές, να πραγματοποιηθεί συνάντηση και με τον Κοσοβάρο Πρωθυπουργό κ. Άλβιν Κούρτι.