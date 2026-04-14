Λίγες ώρες μετά την έναρξη του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ το Ιράν προχώρησε σε διαμαρτυρία στον ΟΗΕ. «Η επιβολή αυτού του θαλάσσιου αποκλεισμού αποτελεί σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν», τονίζει επιστολή του ιρανού πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη, του Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, με αποδέκτες τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτόν τον μήνα.

Το «παράνομο μέτρο αυτό αποτελεί επίσης σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της θάλασσας», συνεχίζει ο ιρανός διπλωμάτης. Η «παράνομη» ενέργεια των ΗΠΑ «εγείρει σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και προφανώς επιδεινώνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην ήδη ανάστατη περιφέρεια», τονίζει ο κ. Ιραβανί.

Ζητά αποζημιώσεις από πέντε χώρες

Επιπρόσθετα, στην επιστολή του στον ΓΓ του ΟΗΕ, ο ιρανός πρεσβευτής αναφέρεται στην αξίωση της Τεχεράνης οι χώρες της περιοχής που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στα εδάφη τους να καταβάλουν «επανορθώσεις» διότι επέτρεψαν στον αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει «παράνομες ένοπλες επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων» στο ιρανικό έδαφος.

Το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ και η Ιορδανία οφείλουν «να αποζημιώσουν πλήρως την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επανορθώσουν για κάθε υλική και ηθική βλάβη που υπέστη εξαιτίας των παράνομων ενεργειών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», αναφέρει το κείμενο.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή, όχι μόνο επέτρεψαν στις ΗΠΑ να διεξαγάγει επιθέσεις εναντίον της χώρας του αλλά «σε κάποιες περιπτώσεις» οι πέντε χώρες διέπραξαν «οι ίδιες» τις επιθέσεις. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι όλες οι χώρες αρνούνται ότι πήραν μέρος στον πόλεμο.

Βανς: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών»

Από την πλευρά των ΗΠΑ ο Τζέι Ντι Βανς επεσήμανε ότι η«μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών». Ο αμερικανός αντιπρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να πάρουν όλη την ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή του το Ιράν.

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δεν θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον.

Ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε για ακόμη μια φορά την καχυποψία των ΗΠΑ. «Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», είπε στις δηλώσεις κι επανέλαβε ότι παρουσίασε τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον στους συνομιλητές του.

Κατ’ αυτόν, οι Ιρανοί «έκαναν ένα βήμα», και «γι’ αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά δεν έφθασαν αρκετά μακριά».

Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, είπε πως αναμένει η Τεχεράνη να το ανοίξει πλήρως με αντάλλαγμα τη συνέχιση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δυο εβδομάδων στη θεωρία. Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε χθες ότι θα «καταστραφεί» οποιοδήποτε σκάφος «ταχείας επίθεσης» του Ιράν αποπειραθεί να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, την επιβολή του οποίου ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ.

Η πρόταση του Ιράν για πυρηνικό πρόγραμμα που αρνήθηκαν οι ΗΠΑ

Την ίδια ώρα στο φως της δημοσιότητας έρχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν. Το Ιράν φέρεται να πρότεινε την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για έως και πέντε χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε τη συγκεκριμένη πρόταση ζητώντας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να φτάνει τουλάχιστον τα 20 χρόνια. Οι Times αναφέρουν ότι, ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν προτάσεις για την αναστολή των ιρανικών πυρηνικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου, παρέμειναν πολύ μακριά ως προς τη διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ωστόσο, ανέφερε ότι οι συζητήσεις «υποδήλωναν ότι μπορεί να υπάρχει ένας δρόμος προς μια ειρηνευτική συμφωνία».

Πρότεινε νέες διαπραγματεύσεις το Πακιστάν

Από την πλευρά του το Associated Press αποκαλύπτει ότι το Πακιστάν φέρεται να έχει προτείνει να φιλοξενήσει έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα με τον Τύπο, ανέφεραν ότι η πρόταση θα εξαρτηθεί από το αν τα μέρη ζητήσουν διαφορετική τοποθεσία.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι έληξαν χωρίς συμφωνία, οι πρώτες συνομιλίες αποτελούσαν μέρος μιας συνεχιζόμενης διπλωματικής διαδικασίας και όχι μιας μεμονωμένης προσπάθειας.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Βανς και η διαπραγματευτική ομάδα έχουν καταστήσει πολύ σαφείς τις κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ. Η απελπισία των Ιρανών για μια συμφωνία θα αυξηθεί μόνο με τον εξαιρετικά αποτελεσματικό ναυτικό αποκλεισμό του Προέδρου Τραμπ που βρίσκεται πλέον σε ισχύ», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.