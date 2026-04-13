Σταθερός στη σκληρή γραμμή απέναντι στο Ιράν εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τονίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα για τη διαχείριση της σύγκρουσης παραμένει αμετάβλητο.

Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές πολεμικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «υπάρχει αποκλεισμός» και ότι το Ιράν «δεν κάνει καμία δουλειά», αναφερόμενος στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ εξέφρασε ενόχληση για την παρουσία πλοίων που επιχειρούσαν να συναλλάσσονται με το Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον σκοπεύει να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. «Θα το κρατήσουμε έτσι, πολύ εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τεχεράνη εκβιάζει τον κόσμο

Αναφερόμενος στον ναυτικό αποκλεισμό που τέθηκε σε ισχύ λίγες ώρες νωρίτερα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι «εκβιάζει τον κόσμο», υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να το επιτρέψουν. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαρτώνται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς διαθέτουν δικούς τους ενεργειακούς πόρους, προσθέτοντας ότι πλοία κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ για να φορτώσουν αμερικανικό πετρέλαιο.

Σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές εξελίξεις, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί έντονα την επίτευξη συμφωνίας, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε σχετική επικοινωνία το πρωί από αρμόδιους αξιωματούχους. «Θέλουν διακαώς μια συμφωνία», είπε, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι βασική προϋπόθεση παραμένει η μη απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι, παρά την πρόοδο σε άλλα ζητήματα, δεν υπήρξε συμφωνία στο συγκεκριμένο σημείο. Εξέφρασε πάντως την εκτίμηση ότι τελικά η Τεχεράνη θα υποχωρήσει, ξεκαθαρίζοντας πως «αν δεν συμφωνήσουν, δεν θα υπάρξει συμφωνία».

Ακόμα, είπε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να εξετάσει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην Κούβα μετά το Ιράν.

Ο Πάπας είναι αδύναμος, κάνει λάθος

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στον Πάπα Λέοντα, καθώς η αντιπαράθεσή του με τον ποντίφικα κλιμακώνεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Πάπας έχει εκφραστεί «πολύ έντονα εναντίον όσων κάνω σχετικά με το Ιράν».

«Νομίζω ότι είναι πολύ αδύναμος στο έγκλημα και σε άλλα ζητήματα… εμείς πιστεύουμε ακράδαντα στην τάξη και τον νόμο και φαίνεται να έχει πρόβλημα με αυτό», είπε ο Τραμπ.

«Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να απολογηθώ, κάνει λάθος. Δεν του άρεσε αυτό που κάνουμε σχετικά με το Ιράν»