Σε μια εποχή όπου η καφεΐνη δεν περιορίζεται πλέον στον καφέ, αλλά «μεταμορφώνεται» σε πολύχρωμα ενεργειακά ροφήματα και γλυκά αναψυκτικά-υβρίδια, η McDonald’s επιχειρεί μια από τις πιο φιλόδοξες αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των ποτών της.

Ο παγκόσμιος κολοσσός του fast food εισέρχεται δυναμικά σε μια αγορά που γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, αλλά και σκληρό ανταγωνισμό.

Νέα ενεργειακά ροφήματα στο μενού της McDonald’s

Η McDonald’s σχεδιάζει να προσθέσει στο μενού των ΗΠΑ το Red Bull Dragonberry Energizer, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην κατηγορία των energy drinks.

Παράλληλα, θα λανσάρει νέα «crafted sodas» (αναψυκτικά με μίξεις γεύσεων) όπως το Dirty Dr Pepper και το Mango Pineapple Refresher, διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές των πελατών.

Τα νέα ροφήματα αναμένεται να κυκλοφορήσουν σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, με τα ενεργειακά ποτά να ακολουθούν αργότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

H στρατηγική χαμηλών τιμών και υψηλού κέρδους

Η εταιρεία στοχεύει να τοποθετήσει τα νέα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές από τις ανταγωνιστικές αλυσίδες όπως η Starbucks, η Dutch Bros και η Sonic Drive-In.

Στόχος είναι η αύξηση της κατανάλωσης και η δημιουργία υψηλών περιθωρίων κέρδους για τους franchisees.

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων έχουν ήδη επενδύσει σε νέο εξοπλισμό για την παρασκευή των ροφημάτων, προσδοκώντας ταχύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερο τζίρο.

Ένας ταχέως αναπτυσσόμενος ανταγωνισμός

Η αγορά των «dirty sodas» και των energy drinks γνωρίζει άνθηση στις ΗΠΑ.

Η Taco Bell έχει ήδη εντάξει νέα ροφήματα στο μενού της όπως το Mountain Dew Baja Blast, ενώ η Starbucks λάνσαρε νέα caffeinated Refreshers.

Ακόμη και ανερχόμενες αλυσίδες όπως η Swig έχουν συμβάλει στη διάδοση των «πειραγμένων» αναψυκτικών, δημιουργώντας μια νέα καταναλωτική κουλτούρα.

Το στοίχημα της McDonald’s

Η McDonald’s επενδύει στρατηγικά σε μια αγορά άνω των 100 δισ. δολαρίων παγκοσμίως. Μετά το πείραμα του concept CosMc’s, η εταιρεία επανασχεδιάζει την προσέγγισή της, κρατώντας μόνο ό,τι «δουλεύει» για τον καταναλωτή.

Σύμφωνα με στελέχη της, οι πελάτες αναζητούν πλέον «μια μικρή καθημερινή απόλαυση» – και αυτό ακριβώς επιχειρεί να τους προσφέρει.

