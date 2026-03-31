Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες του δηλώσεις έστειλε θετικά μηνύματα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο NBC News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Τα πάμε περίφημα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «αποδεκατίσει» τον στρατό του Ιράν. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, η στρατιωτική πίεση οδήγησε στην ανάδειξη μιας ιρανικής ηγεσίας που είναι «πολύ πιο λογική» και λιγότερο «ριζοσπαστικοποιημένη».

Ωστόσο, οι δηλώσεις περί τερματισμού των επιχειρήσεων έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις κινήσεις του Πενταγώνου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush αναχώρησε από το Νόρφολκ με προορισμό τη Μέση Ανατολή. Η νέα αυτή ομάδα κρούσης αναμένεται να ενσωματωθεί στις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις στην περιοχή, αντικαθιστώντας πιθανώς το USS Gerald R. Ford, ενισχύοντας περαιτέρω την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Ανυποχώρητος ο Νετανιάχου

Σε τελείως διαφορετικό τόνο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο διάγγελμά του την παραμονή του εβραϊκού Πάσχα, ξεκαθάρισε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να σφυροκοπά το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης.

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει… Θα εξακολουθήσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς και θα επιτύχουμε τους στόχους μας», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός ηγέτης υποστήριξε ότι οι επενδύσεις ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων του Ιράν σε εξοπλιστικά και πυρηνικά προγράμματα «εξανεμίστηκαν» μέσα σε έναν μήνα. Παράλληλα, προανήγγειλε τη σύναψη «νέων συμμαχιών» στην περιοχή, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, στοχεύοντας στην πλήρη απομόνωση της Τεχεράνης.

Η διπλή γλώσσα της Τεχεράνης και η στάση της Συρίας

Στην Τεχεράνη, η ηγεσία εμφανίζεται διχασμένη ή ακολουθεί μια τακτική «καλού και κακού αστυνομικού». Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σε επικοινωνία του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, δήλωσε έτοιμος για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας όμως εγγυήσεις για την αποτροπή νέων επιθέσεων.

Αντιθέτως, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εμφανίστηκε πολύ πιο σκληρός, δηλώνοντας ότι το Ιράν δεν έχει απαντήσει στις αμερικανικές προτάσεις και δεν διεξάγει επίσημες διαπραγματεύσεις. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε χερσαία αντιπαράθεση», διεμήνυσε ο Αραγτσί, ξεκαθαρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν δέχεται απλή εκεχειρία, αλλά πλήρη τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή.

Τέλος, από το Λονδίνο, ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα έστειλε μήνυμα ουδετερότητας, δηλώνοντας στο Chatham House πως η Δαμασκός θα παραμείνει μακριά από τη σύγκρουση, εκτός εάν δεχθεί άμεση επίθεση.