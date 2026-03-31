Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ελληνική αγορά, ενόψει και της περιόδου του Πάσχα, συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτική εικόνα της αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στις τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών. Όπως επισημάνθηκε, πραγματοποιούνται καθημερινά εκατοντάδες έλεγχοι για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας, ενώ από αύριο τίθεται σε εφαρμογή η επιδότηση του diesel κατά 20 λεπτά ανά λίτρο, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το μέτρο του fuel pass για τη βενζίνη.

Εκτεταμένοι έλεγχοι

Στο μέτωπο των τροφίμων και των βασικών αγαθών στα σούπερ μάρκετ, βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται το επόμενο διάστημα. Ήδη, περισσότερες από 100 επιχειρήσεις του κλάδου μεταξύ των οποίων εταιρείες χονδρεμπορίου κρέατος, φρούτων και λαχανικών, καθώς και επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών έχουν τεθεί υπό έλεγχο από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, για την τήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους.

Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καλύπτοντας το σύνολο της αγοράς, με στόχο την προστασία των καταναλωτών σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.