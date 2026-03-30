Ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία βάση στις κατηγορίες εις βάρος του, δηλώνει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη ενώ ξεκαθαρίζει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος ενώ, πριν ξεσπάσει η υπόθεση, είχε αποφασίσει να αποχωρίσει.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στην υπόθεση με το πόθεν έσχες, που τέθηκε στο αρχείο, καθώς δεν είχε υποχρέωση υποβολής ενώ πρόσθεσε ότι «έχουν κλείσει δύο μήνες και ακόμη δεν έχει πάρει το πόρισμα της Αρχής».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι δεν είναι κατηγορούμενος αλλά ελεγχόμενος.

«Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία ελέγχου και πρέπει να δω πού χτυπάει και γιατί. Εμφανίστηκαν όλα σε περίεργες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι «η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν ήμουν στη Βουλή για να υπερασπίσω μια μεγάλη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η δεύτερη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν είχαμε αναγγείλει ότι υπογράφεται η μεγαλύτερη σύμβαση από το 2012 για τον επισιτισμό».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Υπογράμμισε ότι «κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό θα έπρεπε να κάνω και όχι να τρέχω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου».

Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια για κατάρτιση που φέρεται να έχουν δοθεί σε συγκεκριμένες εταιρίες ενώ υπάρχει έρευνα και για πιθανή κατάχρηση τους, ο κ. Παναγόπουλος δήλωσε ότι η ΓΣΕΕ «δεν έχει κοινοτικά κονδύλια που να οδηγούν σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη» ενώ πρόσθεσε ότι όλα τα έγγραφα που έχουν να κάνουν με διαχείριση οικονομικών πόρων φέρουν τις υπογραφές της διαπαραταξιακής οικονομικής επιτροπής της ΓΣΕΕ.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος, ενώ είπε ότι πριν ανοίξει αυτή η υπόθεση είχε αποφασίσει να αποχωρήσει αλλά τώρα δεν θα το κάνει.

«Το πότε θα φύγω το κρίνουν οι συνάδελφοί μου και οι συγκυρίες», σημείωσε απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση του ΠΑΣΟΚ που του ζήτησε να αποχωρήσει.

Ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν ποτέ απέναντι στο ΠαΣοΚ, ούτε απέναντι σε κανένα κόμμα προσθέτοντας ότι είναι «απέναντι σε αυτούς που αμφισβητούν την αυτονομία των συνδικάτων. Τα συνδικάτα δεν είναι το μακρύ χέρι των κομμάτων. Φοβάμαι τα κόμματα που συμπεριφέρονται ως συνδικάτα, αλλά και τα συνδικάτα που συμπεριφέρονται ως κόμματα».