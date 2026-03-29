Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι θέλουν να κάνουν φέτος Πάσχα στο χωριό. Με τις τιμές των καυσίμων, λόγω του πολέμου, αυξημένες κατά 19,7% σε σχέση με πέρυσι, ακόμη και για μια διαδρομή έως 500 χιλιόμετρα, το επιπλέον κόστος μόνο για βενζίνη μπορεί να φτάσει έως και τα 25 ευρώ.

Με την αμόλυβδη στα 2,044 ευρώ το λίτρο και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, το ταξίδι Αθήνα–Καλαμάτα μετ’ επιστροφής κοστίζει μόνο σε καύσιμα περίπου 72 ευρώ. Μαζί με τα διόδια, το συνολικό ποσό φτάνει τα 105,3 ευρώ. Για το Καρπενήσι, με απόσταση 576 χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής, τα καύσιμα ξεπερνούν τα 88 ευρώ, ενώ με τα διόδια το συνολικό κόστος αγγίζει τα 120 ευρώ.

Αναλυτικά παραδείγματα

Αθήνα – Καλαμάτα (μετ’ επιστροφής 474 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 72,66 €

Διόδια: 32,7 €

Συνολικό κόστος: 105,3 €

Αθήνα – Καρπενήσι (μετ’ επιστροφής 576 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 88,3 €

Διόδια: 32,2 €

Συνολικό κόστος: 120 €

Για ένα ταξίδι Αθήνα–Ιωάννινα με επιστροφή, τα καύσιμα φτάνουν σχεδόν τα 128 ευρώ και τα διόδια τα 90 ευρώ, με το συνολικό κόστος να αγγίζει τα 217,25 ευρώ. Για Θεσσαλονίκη, το κόστος εκτοξεύεται στα 228,2 ευρώ.

Αθήνα – Ιωάννινα (μετ’ επιστροφής 834 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 127,85 €

Διόδια: 89,4 €

Συνολικό κόστος: 217,25 €

Αθήνα – Θεσσαλονίκη (μετ’ επιστροφής 1010 χλμ)