Με μαζική συμμετοχή και έντονο παλμό, χιλιάδες εργαζόμενοι, φοιτητές και φορείς κατέβηκαν το βράδυ της Παρασκευής στους δρόμους της Αθήνας. Η κινητοποίηση, που ξεκίνησε από το υπουργείο Οικονομικών, είχε ισχυρό αντιπολεμικό χαρακτήρα, με βασικό αίτημα την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή.

Τα συνδικάτα συνέδεσαν το μήνυμα κατά του πολέμου με την καθημερινή οικονομική πίεση, διεκδικώντας αυξήσεις, συλλογικές συμβάσεις και μέτρα ανακούφισης απέναντι στην ακρίβεια, σε μια κινητοποίηση που ανέδειξε τη σύγκλιση γεωπολιτικών εξελίξεων και κοινωνικών αιτημάτων.

Aπό το υπουργείο Οικονομικών, χιλιάδες διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς την αμερικανική πρεσβεία, σχηματίζοντας ένα μεγάλο «ποτάμι» διαμαρτυρίας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Τα συνθήματα και τα μηνύματα των διαδηλωτών

Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε η Ομοσπονδία Οικοδόμων, ενώ τα κεντρικά πανό έδιναν τον τόνο της κινητοποίησης με συνθήματα, όπως «Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» και «Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου».

Βασικό αίτημα αποτέλεσε η διακοπή κάθε διευκόλυνσης προς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ισραήλ.

Ποιοι συμμετείχαν στην κινητοποίηση

Στην πορεία συμμετείχαν εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων μισθωτοί, τεχνικοί, μεταλλεργάτες και εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες. Παρόντες ήταν επίσης φοιτητικοί σύλλογοι, η ΟΓΕ, καθώς και στρατευμένοι νέοι που εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αποστολές εκτός συνόρων.

Σύνδεση αντιπολεμικού αγώνα και οικονομικών διεκδικήσεων

Πέρα από το αντιπολεμικό μήνυμα, οι διαδηλωτές ανέδειξαν και τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Τα συνδικάτα έθεσαν αιτήματα για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και σημαντική μείωση στις τιμές των εισιτηρίων, υπογραμμίζοντας την πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά.

Καταγγελίες για την εξωτερική πολιτική

Η πορεία ολοκληρώθηκε έξω από την αμερικανική πρεσβεία, όπου οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την πολιτική που – όπως ανέφερε το ΠΑΜΕ – «σπέρνει τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή και τη φτώχεια στον λαό», στέλνοντας μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων.