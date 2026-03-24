Η νέα δωρεάν υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ που ξεκίνησε 16 Ιουνίου 2025 έχει εξυπηρετήσει έως 15 Μαρτίου 2026 συνολικά 294.648 αιτήματα ασθενών οι οποίοι παρέλαβαν τη φαρμακευτική τους αγωγή είτε κατοίκον είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία που δε λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ είτε σε ιδιωτικές κλινικές είτε σε ιδιωτικά φαρμακεία.

Να επισημανθεί ότι η νέα υπηρεσία για παραλαβή των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία, φαίνεται πως για την ώρα κινείται αργά καθώς μέσα σε ένα μήνα έχουν εξυπηρετηθεί μόλις 1.330 αιτήματα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα δεδομένα λειτουργίας της υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, από το σύνολο των δικαιούχων που έλαβαν «κατ’οίκον» την φαρμακευτική τους αγωγή, το 44% ήταν στην Αττική, το 12% στη Θεσσαλονίκη, 15% στην νησιωτική χώρα και το 29% στην υπόλοιπη Επικράτεια. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο μήνα διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, το 63% ήταν στην Αττική, το 13% στη Θεσσαλονίκη, το 7% στη νησιωτική χώρα και το 17% στην υπόλοιπη επικράτεια.

Βάσει των στοιχείων του 2ου εξαμήνου του 2025 (1/7/2025 έως 31/12/2025), το σύνολο των μοναδικών δικαιούχων (ΑΜΚΑ) που υπέβαλαν αίτημα για αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον ανήλθε σε 53.604.

Από 16/02/2026 επεκτάθηκε το πρόγραμμα της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ με σημείο εκτέλεσης το ιδιωτικό φαρμακείο επεκτείνοντας την λίστα των φαρμάκων που ήδη διακινούνταν με παρόμοιο τρόπο ήδη από το 2020 ενώ η διαδικασία διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και την συναίνεση του ασθενούς για την λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας όπως και στην κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων. Στη δράση συμμετέχουν περίπου 7.800 φαρμακεία πανελλαδικά τα οποία έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στην ήδη υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, τα κυριότερα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσέδωσε η νέα υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:

«Ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση της ιχνηλασιμότητας κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος από την υποβολή του αιτήματος έως και την παράδοση στον εκάστοτε δικαιούχο.

Ενημέρωση σε κάθε στάδιο τόσο των δικαιούχων όσο και των ιδιωτών φαρμακοποιών που συμμετέχουν στη δράση, για την πορεία του αιτήματος για αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ.

Πανελλαδική κάλυψη παραδόσεων σύμφωνα με τα GDP’S (Good Distribution Practices).

Μέσος χρόνος παράδοσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων «κατ’ οίκον» από την ημερομηνία έγκρισης και φαρμακευτικού ελέγχου του αιτήματος έως την παράδοση, 3,6 ημέρες για τους διαμένοντες στην Αττική/Θεσσαλονίκη και 6 ημέρες για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη Επικράτεια.

Ευχαριστούμε τους δικαιούχους που αγκάλιασαν, επέλεξαν και εμπιστεύτηκαν τις σημαντικές καινοτόμες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ η οποία επιβεβαιώνει την συνεχιζόμενη προσπάθεια των στελεχών του Οργανισμού για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών».