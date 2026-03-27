Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το άνοιγμα της πλατφόρμας του Fuel Pass στο gov.gr. Ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση της επιδότησης καυσίμων.

Πώς θα δοθεί το Fuel Pass

Το Fuel Pass θα δοθεί με τα 50 ευρώ σε μία πληρωμή, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν μέσα σε 3-4 μήνες, ενώ η εν λόγω ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα POS των ταξί αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το Fuel Pass θα δοθεί σε όλα τα ΙΧ είτε με αμόλυβδη είτε με diesel με το κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ για το δίμηνο Απριλίου – Μαϊου. Η επιδότηση, δε, έχει υπολογιστεί να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά ανά λίτρο.

Με μέση κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου. Επίσης, σε 30 ευρώ για μοτοσικλέτες και 35 ευρώ για μοτοσικλέτες στα νησιά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων και το μέτρο αφορά σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών.

Ειδικότερα, αφορά σε οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους, 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω πλατφόρμας στο gov.gr, με δήλωση ενός οχήματος ανά δικαιούχο και βασικές προϋποθέσεις.

Όσοι δεν έχουν smartphone, το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο

ΠΗΓΗ: ot.gr