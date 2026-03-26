Μπορεί η online προπώληση για τις ομιλίες και τις συζητήσεις να έχει έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο τα άτομα που επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν, έχουν τη δυνατότητα μέσω των LED οθονών που θα βρίσκονται στο χώρο.

Η είσοδος στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (27-29 Μαρτίου), άλλωστε, είναι ελεύθερη κι αν κρίνουμε από το sold out στις συζητήσεις, το ενδιαφέρον για την πολυήμερη αυτή γιορτή λέξεων και ιδεών, με προσκεκλημένους συγγραφείς όπως ο Λάσλο Κρασναχορκάι και η Σέλβα Αλμάδα, είναι μεγάλο – αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Για το λόγο αυτό, ακολουθεί ένας μίνι «οδηγός» ή καλύτερα, όσα ξεχωρίζουμε από το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας.

Οι βραβευμένοι συγγραφείς

Από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, σημαντικοί ξένοι συγγραφείς και κριτικοί θα μοιραστούν τις σκέψεις τους στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» και στις Δεξαμενές Καθαρισμού. Εκεί, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 16 συζητήσεις, εστιάζοντας σε θέματα όπως η βία, το έμφυλο ζήτημα, ο πολιτικός και κοινωνικός ρόλος του βιβλίου και η λογοτεχνία του μέλλοντος.

Ας περάσουμε, όμως, στους προσκεκλημένους. Ο νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι, θα συνομιλήσει με την κριτικό του New Yorker Μερβ Έμρε. Ο βραβευμένος με το Booker 2025 Ντέιβιντ Σολόι, οι Ιρλανδοί συγγραφείς Πολ Λιντς (Booker 2023) και Κέβιν Μπάρι, η Αμερικανίδα πεζογράφος Νικόλ Κράους, ο Ιταλός Ματέο Νούτσι, η Γερμανίδα Καταρίνα Φόλκμερ, η Αργεντινή Σέλβα Αλμάδα και ο πρώην ποδοσφαιριστής Λιλιάν Τυράμ (Λευκή Σκέψη, εκδ. Αντίποδες), θα δώσουν επίσης το παρών.

Μαζί τους, επί σκηνής θα βρεθούν Έλληνες συγγραφείς όπως ο Χρήστος Αστερίου, ο Νίκος Μάντης, ο Λευτέρης Καλοσπύρος και η Δανάη Σιώζιου, καθώς και μεταφραστές και δημοσιογράφοι, για να συζητήσουν για τη γραφή, τους ήρωες και την εξέλιξη της λογοτεχνίας.

Οι συζητήσεις γύρω από τους σύγχρονους προβληματισμούς

View this post on Instagram A post shared by Athens International Literature Festival (@ailf.gr)

Το φεστιβάλ τιμά τον Μένη Κουμανταρέα (1931-2014), μια από τις σημαντικότερες φωνές της μεταπολεμικής ελληνικής πεζογραφίας, αναδεικνύοντας την ατμόσφαιρα της πόλης όπως αποτυπώνεται στα βιβλία του. Υπάρχουν, όμως, και πολλές συζητήσεις που εστιάζουν στο σήμερα.

Από αυτές, ξεχωρίζουν ορισμένα πάνελ που αποτυπώνουν και τις βασικές θεματικές του AILF. Στην συζήτηση με τίτλο «Η ελπίδα ως σφάλμα; Λογοτεχνία και πολιτική στη Σκοτεινή Ευρώπη» θα διερευνηθούν οι σύγχρονες εκφάνσεις του ρατσισμού, οι κοινωνικές ανισότητες και η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Συμμετέχουν ο Λάσλο Κρασναχορκάι, η Γερμανίδα πολεμική ανταποκρίτρια Καρολίν Έμκε, ο ιστορικός και συγγραφέας Κωστής Καρπόζηλος και ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης, Κωστής Παπαϊωάννου.

Στην ομιλία «“Αρσενικό”, “Θηλυκό” και η ιδέα του λογοτεχνικού χαρακτήρα», η Νικόλ Κράους, ο Ντέιβιντ Σολόι και ο Κώστας Καλτσάς θα συζητήσουν για τη συγκρότηση των έμφυλων φωνών και ταυτοτήτων στη σύγχρονη πεζογραφία, με αφορμή το βραβευμένο με Booker 2025 βιβλίο «Σάρκα» του Σολόι και το έργο της Κράους.

Στη συζήτηση «Δεν είναι φόνος, είναι γυναικοκτονία», η Σέλβα Αλμάδα, η Καταρίνα Φόλκμερ και η Βίκυ Τσελεπίδου εξετάζουν πώς η έμφυλη βία αποτυπώνεται στη σύγχρονη λογοτεχνία. Η σύγχρονη λογοτεχνία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο και του πάνελ «Εντάξει με το παρελθόν, τι θα γίνει όμως με το παρόν και το μέλλον της λογοτεχνίας;», με τους κριτικούς Μερβ Έμρε (New Yorker) και Τόμας Μίνεϊ (διευθυντή του λογοτεχνικού περιοδικού Granta) σε συνομιλία με τον δημοσιογράφο Άθω Δημουλά.

Παράλληλες δράσεις

View this post on Instagram A post shared by Athens International Literature Festival (@ailf.gr)

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει δύο masterclasses από τους Πολ Λιντς και Νικόλ Κράους στις 28 Μαρτίου. Έλληνες και ξένοι συγγραφείς όπως ο Λάσλο Κρασναχορκάι, Κέβιν Μπάρι και Σέλβα Αλμάδα θα υπογράψουν βιβλία.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, μάλιστ, στο Αεριοφυλάκιο 1, ο Λάσλο Κρασναχορκάι θα προλογίσει την ταινία «Οι Αρμονίες Βερκμάιστερ» του επί χρόνια συνεργάτη του, Ούγγρου σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Στον φυσικό χώρο, το φεστιβάλ προσφέρει δύο ξεναγήσεις. Η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου οργανώνει περιηγήσεις στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου, συνδέοντας το φεστιβάλ με την ιστορία του χώρου. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενότητας «Η Αθήνα των συγγραφέων», πραγματοποιείται την Κυριακή 29 Μαρτίου ο θεματικός περίπατος «Περι-διαβάζοντας την Αθήνα. Ξενάγηση με οδηγό τον Μένη Κουμανταρέα».

Κάθε βράδυ, η Αυλή του Αμφιθεάτρου φιλοξενεί τρία ξεχωριστά dj sets από γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν τα βιβλία των συμμετεχόντων δημιουργών που κυκλοφορούν στα ελληνικά στο Πωλητήριο (Shop) της Τεχνόπολης και στο book café του INNOVATHENS. Στα ίδια σημεία διατίθενται επίσης αναμνηστικά είδη (merch) από την πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ.

Σημαντικές πληροφορίες

View this post on Instagram A post shared by Athens International Literature Festival (@ailf.gr)

Τα δελτία εισόδου για τις συζητήσεις διανέμονται στο registration desk του φεστιβάλ δύο ώρες πριν από κάθε εκδήλωση, με σειρά προτεραιότητας. Οι κάτοχοι δελτίων καλούνται να βρίσκονται έξω από την αίθουσα 20 λεπτά πριν από την έναρξη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση, η παρακολούθηση είναι δυνατή μέσω LED οθονών στην Άνω Αυλή και στο INNOVATHENS.

Όλες οι συζητήσεις προσφέρονται με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, τα ελληνικά και τα αγγλικά. Το κοινό μπορεί να την ακούσει μέσω προσωπικών ακουστικών, σκανάροντας με το κινητό το σχετικό QR code που θα βρίσκεται στον χώρο.