Μια πρωτοφανής δικαστική σύγκρουση ξεσπά στις ΗΠΑ, καθώς οι αρχές της Μινεσότα κατέθεσαν ομοσπονδιακή μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ, κατηγορώντας την για σκόπιμη απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων. Η υπόθεση αφορά τρία περιστατικά πυροβολισμών από ομοσπονδιακούς πράκτορες, ανάμεσα στους οποίους και αυτοί που προκάλεσαν τον θάνατο των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι, που σημειώθηκαν στο πλαίσιο της γιγαντιαίας επιχείρησης «Metro Surge».

Από την καταστολή στις δικαστικές αίθουσες

Η μήνυση υποστηρίζει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αθέτησε την υπόσχεσή της για συνεργασία με τις πολιτειακές έρευνες, μετά την ολοκλήρωση της Operation Metro Surge. Η πολιτεία ζητά πλέον από το δικαστήριο να διατάξει την άμεση συμμόρφωση της Ουάσιγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε στείλει χιλιάδες πράκτορες στην περιοχή της Μινεάπολης και του Σεντ Πολ, στο πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Παρόλο που το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) χαρακτήρισε την επιχείρηση —τη μεγαλύτερη στην ιστορία του— ως επιτυχία, η ηγεσία της Μινεσότα άσκησε δριμεία κριτική, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά των ομοσπονδιακών οργάνων.

«Ασπίδα» προστασίας στους πράκτορες αντί για δικαιοσύνη

Στο κείμενο της μήνυσης υπογραμμίζεται ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δε νομιμοποιείται να «παρακρατεί αποδεικτικά στοιχεία, με σκοπό να προστατεύσει στελέχη επιβολής του νόμου από τον έλεγχο, ειδικά όταν μια Πολιτεία ερευνά σοβαρές παραβιάσεις του ποινικού δικαίου κατά πολιτών της».

Ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης άνοιξε έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Άλεξ Πρέτι, αρνήθηκε να πράξει το ίδιο για την περίπτωση της Ρενέ Γκουντ. Η στάση αυτή αποτελεί κάθετη ρήξη με την πρακτική προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες κινούνταν ταχύτατα για τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων πολιτικών δικαιωμάτων, σε περιπτώσεις πυροβολισμών αμάχων.

Η «αλόγιστη» τακτική της Ουάσιγκτον

Ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, υπεραμύνθηκε της στάσης του Υπουργείου, δηλώνοντας ότι η Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων δεν ερευνά κάθε περιστατικό πυροβολισμού, παρά μόνο όταν τα γεγονότα «δικαιολογούν μια τέτοια έρευνα».

Από την πλευρά της, η εισαγγελέας της κομητείας Χένεπιν, Μαίρη Μοριάρτι, έκανε λόγο για μια «πολιτική κατηγορηματικής παρακράτησης στοιχείων», χαρακτηρίζοντας την πρακτική της κυβέρνησης πρωτοφανή και άκρως ανησυχητική για το κράτος δικαίου.