Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην απόσυρση των δυνάμεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) καθώς και της Συνοριοφυλακής από τη Μινεσότα, σύμφωνα με δηλώσεις του «τσάρου των συνόρων», Τομ Χόμαν.

Ο Χόμαν ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει διαπιστωθεί σημαντικά καλύτερη συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τόσο σε ό,τι αφορά την παράδοση παράτυπων μεταναστών από τα σωφρονιστικά καταστήματα όσο και στη διαχείριση βίαιων διαδηλώσεων και αποκλεισμών δρόμων. Παράλληλα, όπως σημείωσε οι δύο μήνες ομοσπονδιακής παρουσίας είχαν ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από τους δρόμους οι περισσότεροι από τους στόχους απέλασης.

«Έχω προτείνει και ο πρόεδρος Τραμπ έχει συμφωνήσει, να ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυνάμεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μινεάπολης είτε θα επιστρέψουν στις περιοχές από όπου προέρχονται είτε μετακινούνται σε άλλες επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Μια μικρή ομάδα θα παραμείνει προσωρινά για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αποχώρησης και να παραδώσει τις αρμοδιότητες στο περιφερειακό γραφείο της ICE, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες απασχολεί περίπου 150 εργαζόμενους.

Η απόσυρση σηματοδοτεί το τέλος μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η στήριξη στο μεταναστευτικό του πρόγραμμα είχε κλονιστεί μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας.