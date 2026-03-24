Ένα πρωτοφανές περιστατικό αμαύρωσε τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο στην Ελευσίνα, όταν από τα μεγάφωνα της επίσημης τελετής ήχησε απόσπασμα του ύμνου της επταετούς δικτατορίας.

«Απαράδεκτο συμβάν» – Η επίσημη αντίδραση και το κυνήγι ευθυνών

Το κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας στην Πλατεία Ηρώων της Ελευσίνας μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε παγωμάρα και έντονη δυσαρέσκεια. Ενώ η τελετή κατάθεσης στεφάνων βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, η ροή του προγράμματος διακόπηκε από τους ήχους ενός εμβατηρίου που ξύπνησε τις πιο σκοτεινές μνήμες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Αν και οι υπεύθυνοι έσπευσαν να σταματήσουν τη μετάδοση σχεδόν αμέσως, η ζημιά είχε ήδη γίνει. Ο Δήμος Ελευσίνας πέρασε στην αντεπίθεση, εκδίδοντας μια αυστηρή ανακοίνωση, στην οποία χαρακτηρίζει το γεγονός «απαράδεκτο» και «ξένο προς τις δημοκρατικές αξίες» της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοτική αρχή έχει ήδη κινηθεί νομικά και διοικητικά:

Γραπτή απαίτηση για εξηγήσεις: Η εταιρεία που είχε αναλάβει την τεχνική υποστήριξη, καλείται να απολογηθεί εγγράφως.

Πλήρης διερεύνηση: Αναζητείται το πώς το συγκεκριμένο ηχητικό αρχείο βρέθηκε στη λίστα αναπαραγωγής μιας επίσημης εθνικής εορτής.

Καταδίκη: Ο Δήμαρχος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του, ξεκαθαρίζοντας πως δε θα γίνει ανεκτή καμία σκιά πάνω στον συμβολισμό της 25ης Μαρτίου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σωρεία συζητήσεων στα social media και την τοπική κοινωνία, με πολλούς να κάνουν λόγο για «προκλητική αμέλεια» που απαιτεί την άμεση απόδοση ευθυνών.