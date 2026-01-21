Την οργή του Σώματος προκάλεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Διονύσης Βαλτογιάννης, που έχει εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες, όταν ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας ότι πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια πολιτική για το αγροτικό όπως την εποχή της Χούντας.

Ισχυρίστηκε ότι ή πρέπει να παραιτηθεί η κυβέρνηση ή «πρέπει να κάνουμε ότι έγινε και το 1968 για τους αγρότες. Τότε η χούντα διέγραψε χρέη τους».

Σφοδρές αντιδράσεις

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠαΣοΚ, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Πλεύσης Ελευθερίας με ομόφωνη καταδίκη.

Ο Κωνσταντίνος Μπάρκας καταδίκασε τις δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή, παρομοίως και ο Δημήτρης Μάντζος ο οποίος είπε ότι «είναι ανεπίτρεπτο 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση να ακούγονται φράσεις που μας γυρίζουν πίσω στη σκοτεινή επεταετια που έχει αποδειχθεί, πέραν πάσης ιστορικής αμφισβήτησης, ότι έπληξε βαριά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα αλλά και την οικονομία και ανάπτυξη του τόπου μας».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Και ο Γιάννης Οικονόμου καταδίκασε τους ισχυρισμούς του βουλευτή. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, αφού καταδίκασε και εκεονος τα όσα ακούστηκαν, είπε ότι το θέμα θα τεθεί και στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.