Διακοπή κυκλοφορίας στο σιδηρόδρομο και συγκεκριμένα στο τμήμα από το Σταθμό Λαρίσης ως τον σταθμό των Αγίων Αναργύρων και ακολούθως καθυστερήσεις στα δρομολόγια προκαλεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε κτήριο επί της οδού Λιοσίων.

Η ενημέρωση της Hellenic Train

Συγκεκριμένα, διακόπηκε από τις 06:10 και μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κτίριο πλησίον της γραμμής στο ύψος της οδού Λιοσίων, με εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Λόγω της διακοπής αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 06:58, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθήνας.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» τονίζεται στην ενημέρωσή της.

Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο

Η φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα, Τρίτης 24 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής πρόκειται για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας στο νούμερο 301 της οδού.

Η σκεπή του χώρου έχει ήδη πέσει ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης κρίνεται δύσκολη μιας και υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη.

Στο σημείο επιχειρούν εννιά πυροσβέστες με τρία οχήματα.