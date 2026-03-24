Στις 19:00 το απόγευμα οι Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου και Κώστας Σκανδαλίδης θα βρεθούν στη Χαριλάου Τρικούπη και θα συζητήσουν, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, ζητήματα που αφορούν το συνέδριο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στην τοποθέτηση του θα αναφερθεί στο σχέδιο του κόμματος για την πορεία της χώρας. Θα εξηγήσει την εθνική στρατηγική που θα έχει το ΠαΣοΚ, τους πολιτικούς και προγραμματικούς του στόχους, στους οποίους «θα φαίνεται ξεκάθαρα πώς θα κινηθεί το ΠαΣοΚ προκειμένου να υλοποιήσει τον στόχο να γίνει κυβέρνηση και να στείλει στην αντιπολίτευση τη Νέα Δημοκρατία» όπως δηλώνουν συνεργάτες του.

Παράλληλα, θα αναφερθεί και στα κείμενα που θα κατατεθούν στο συνέδριο. Ένα από αυτά είναι και αυτό της διακήρυξης το οποίο επιμελείται ο Κώστας Σκανδαλίδης. Το συγκεκριμένο κείμενο περιγράφει μεταξύ άλλων πως «η Πολιτική Αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, και συνάμα, πως δεν υπάρχει κανένα σενάριο συνεργασίας με αυτή», κάτι που έχει επαναλάβει αρκετές φορές στο παρελθόν και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αυτή είναι μία εξέλιξη που βλέπουν θετικά και στην Κοτζιά. Συνεργάτες του Δημάρχου Αθηναίων τηρούν όμως στάση αναμονής για την ώρα και περιμένουν να ακούσουν πρώτα τον Νίκο Ανδρουλάκη τι ακριβώς θα πει και να τοποθετηθούν στη συνέχεια. Μέχρι τότε, αποφεύγουν να κάνουν κάποια δήλωση για τα σχέδια τους και αν τελικά προχωρήσουν σε όσα έχουν πει πως θα κάνουν στο συνέδριο. Οι ίδιες, πηγές όταν τίθεται το ερώτημα για κατάθεση από τον Χάρη Δούκα πρότασης προς ψήφισμα για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, απαντούν με μία λέξη «υπομονή».

Το ταξίδι στην Κύπρο

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας όμως θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη από την Κύπρο. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ θα συναντηθεί σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και θα υπενθυμίσει με το ταξίδι του αυτό πως «το ΠαΣοΚ, από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή στάθηκε στο πλευρό της Κύπρου». Θα τονίσει επίσης πως η στρατιωτική παρουσία της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο αποσκοπεί στην προστασία της Κύπρου, καθώς ο ενιαίας αμυντικός χώρος Ελλάδας Κύπρου, όπως και η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. «ήταν στρατηγικές επιλογές των κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ» όπως δηλώνουν συνεργάτες του. Σύμφωνα πάντα με τι ίδιες πηγές, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα σταθεί και στο γεγονός πως η Κύπρος είναι προέδρευσα χωρά αυτό το εξάμηνό στην Ε.Ε. και πως θα ζητήσει από την Ευρώπη να αναπτύξει πρωτοβουλίες για αποκλιμάκωση, «καθώς οι επιπτώσεις είναι ήδη σημαντικές».